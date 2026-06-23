En el marco del Día Mundial del Surf, celebrado cada tercer sábado de junio, el Ministerio de la Producción (PRODUCE) destacó el desarrollo de la startup peruana Mis Olas, una plataforma móvil que permite monitorear en tiempo real las condiciones del mar en distintas playas de Perú, Chile y Panamá.

La herramienta fue desarrollada para atender la necesidad de información inmediata sobre el estado del mar y es utilizada por surfistas, nadadores, kayakistas, navegantes y otros aficionados a los deportes acuáticos.

Más de 50 cámaras monitorean las playas del litoral

Con el apoyo técnico y financiero del programa ProInnóvate de PRODUCE, Mis Olas implementó una red de cámaras en más de 50 puntos de la costa peruana. Esta infraestructura permite a los usuarios conocer en segundos las condiciones de las olas y desplazarse hacia las playas donde desean practicar actividades vinculadas al mar.

La plataforma ofrece información sobre vientos, mareas y tamaño del oleaje, además de generar pronósticos con hasta 16 días de anticipación. A través de su sistema de mensajería denominado Reportbot, los usuarios reciben datos en tiempo real.

Los equipos de video y las cámaras 4K instaladas por la empresa funcionan con energía solar, lo que permite operar de forma autosostenible.

Tecnología peruana con presencia internacional

Luis Gómez de la Torre, fundador de Mis Olas, explicó que el proyecto surgió ante la falta de información actualizada sobre las condiciones del mar.

“Ante la falta de información que existía sobre las condiciones del mar en tiempo real, decidimos desarrollar Mis Olas, que hoy en día es usada por la comunidad surfista, nadadores, kayakistas, veleristas y otros deportistas”, señaló.

La plataforma cuenta con el respaldo de reconocidos surfistas peruanos como Sofía Mulanovich, Gabriel Villarán y Miguel Tudela, referentes de este deporte a nivel internacional.

Asimismo, Gómez de la Torre indicó que el financiamiento otorgado por ProInnóvate durante las etapas iniciales permitió expandir la operación e ingresar al mercado chileno.

Actualmente, las playas que forman parte del circuito de monitoreo se ubican en Lima, Ica, La Libertad, Lambayeque y Piura, además de contar con presencia en Chile y Panamá.

ProInnóvate amplía su alcance

Mis Olas accedió a un capital semilla mediante el concurso StartUp Perú, impulsado por ProInnóvate, lo que permitió perfeccionar su tecnología y validar sus funcionalidades en el mercado.

Según PRODUCE, el nuevo enfoque de ProInnóvate busca fortalecer el desarrollo productivo en las regiones y articular a actores del ecosistema de innovación, entre ellos universidades, gobiernos regionales, gremios empresariales y entidades de soporte.

Además de la innovación empresarial, el programa incorpora instrumentos orientados a la adopción tecnológica, la digitalización, certificaciones, fortalecimiento de capacidades y mejora de procesos productivos para elevar la competitividad de las micro y pequeñas empresas.

Con iniciativas como Mis Olas, el Ministerio de la Producción busca impulsar emprendimientos innovadores con potencial de crecimiento y promover el desarrollo tecnológico en el país.