Era considerado el primer bebé nacido con coronavirus en el Perú tras dar positivo en una prueba rápida. Por fortuna, en una segunda prueba, esta vez molecular, el resultado fue negativo en Moyobamba, según informó Canal N.

El director de la red de salud de San Martín, Felipe Vela Orihuela, detalló que en la primera prueba que le realizaron al neonato salió que tenía anticuerpos, pero que se debe a que la madre le trasmitió dentro del vientre para que tenga un sistema inmune más fortalecido ante el COVID-19.

“En una prueba rápida salió positivo y ese anticuerpo que sale en la sangre del bebé fue una IGG, lo que ha pasado la madre al bebé. Qué bueno, se sabe que en la mayoría de casos no hay transmisión vertical del virus. Obviamente no está totalmente dislucidada, pero en este caso se ha observado que no está infectado”, dijo Vela Orihuela al mencionado medio.

Como se recuerda, el neonato nació por cesárea y la madre, quien está infectada con coronavirus, había sido referida desde el distrito de Nueva Cajamarca, provincia de Rioja hacia el hospital II- 1 Alto Mayo de EsSalud Moyobamba.

Al principio, se creía que el bebé, nacido al término de 39 semanas pesando 3.160 gramos, se había contagiado a través de la placenta.

Cuestionadas pruebas rápidas

Este caso llama a la reflexión sobre la efectividad de las pruebas rápidas, muy cuestionadas por especialistas médicos como Ernesto Bustamante, exdirector del Instituto Nacional de Salud (INS).

“El Minsa está equiparando las fallas del hisopado en las pruebas moleculares con las rápidas, que en los primeros días no detecta el virus para decir que ambas tienen el mismo nivel de eficacia. No tiene sentido. Veo improbable que la OMS de manera seria pueda validar este estudio”, expresó Bustamante en entrevista con Correo.

