A 31 días de la emergencia, el exdirector del Instituto Nacional de Salud (INS), Ernesto Bustamante, consideró errada la estrategia del gobierno para combatir el COVID-19, debido a que no sincera, en su reporte diario, cuántos de los casos negativos de esta enfermedad provienen de pruebas rápidas o serológicas.

El ministro de Salud, Víctor Zamora, señala que el INS cuenta con un estudio que determina que las pruebas rápidas y moleculares tienen la misma eficacia para el diagnóstico del COVID-19 ¿Qué opina?

En primer lugar, se trata de un estudio que no ha sido debatido ni puesto en conocimiento de la comunidad científica. De lo que he escuchado al ministro, ese estudio no tiene sustento científico sino político. Está en función a señalar sí o sí que la prueba rápida tiene el mismo nivel de confianza que una prueba molecular. Para darle sustento, el ministro señala que la prueba molecular no es tan efectiva porque existe dificultad para tomar la muestra del hisopado bucal. Eso es una falacia porque en todo el análisis para el COVID-19, la parte más sencilla es justamente el hisopado: es introducir el hisopo por la fosa nasal, llegar hasta el fondo y frotar bien la lasofaringe. Luego, se retira el hisopo y se mete la muestra en un frasco.

¿Ambas pruebas no tienen la misma confiabilidad, entonces?

Para nada. El Minsa está equiparando las fallas del hisopado en las pruebas moleculares con las rápidas, que en los primeros días no detecta el virus para decir que ambas tienen el mismo nivel de eficacia. No tiene sentido. Veo improbable que la OMS de manera seria pueda validar este estudio .

A un mes del Estado de emergencia, ¿cómo califica la estrategia del gobierno para combatir el COVID-19?

Es mala porque están usando la prueba rápida como una prueba de descarte que, en realidad, no está descartando nada. A diario, el gobierno señala que se están haciendo más pruebas pero, como no puede adquirir rápidamente las moleculares, compra las rápidas. No se puede sumar el resultado de las pruebas rápidas con las moleculares. Eso te da un falso panorama.

¿Es una falsa muestra?

Totalmente. Son falsos negativos en un 20 % del total. Es una falsa muestra. El gobierno está maquillando las cifras porque la data que muestra no precisa cuántos negativos fueron el resultado de las pruebas rápidas.

¿Y esto el gobierno lo está haciendo de manera intencional?

No, pero responde a lo que el presidente Martín Vizcarra quiere escuchar y el ministro le responde de esa manera.

A propósito, ¿ha tenido algún acercamiento con el gobierno para dar sus recomendaciones?

No, salvo esa invitación pública del ministro. Eso quedó en el plano retórico. No se trata de que yo vaya y toque la puerta del ministerio (de Salud). Lo que corresponde es que se formalice una convocatoria. Yo colaboraroría ad honorem y tampoco pertenezco a ningún partido político.

Perfil

Ernesto Bustamante, médico biólogo

Licenciado en biología y máster en bioquímica por la Universidad Cayetano Heredia; doctorado (Ph.D.) en Bioquímica y Biología Celular & Molecular por la Escuela de Medicina de la Universidad Johns Hopkins.