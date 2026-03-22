El Copa Mundial de la FIFA 2026 comenzará el jueves 11 de junio con el partido inaugural entre Selección de México y Selección de Sudáfrica.

El encuentro se disputará en el histórico Estadio Azteca, uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol mundial.

Para miles de aficionados peruanos, asistir a este partido representa una oportunidad única de vivir la ceremonia de apertura y el inicio oficial del torneo.

1. Compra tu entrada con anticipación

Las entradas para el partido inaugural suelen ser las más demandadas.

La FIFA realiza varias fases de venta y sorteos oficiales, por lo que registrarse en la plataforma oficial y seguir el calendario es fundamental.

Actualmente, el precio estimado para este encuentro puede partir desde USD 3,000, dependiendo de la ubicación y disponibilidad.

2. Planifica tu viaje desde Lima

El vuelo directo desde Lima hacia Ciudad de México dura aproximadamente entre cinco y seis horas.

El costo promedio de pasajes ida y vuelta en clase económica puede oscilar entre:

USD 500 y USD 800, dependiendo de la anticipación.

También existen rutas con escala:

Lima – Panamá – Ciudad de México

Lima – Bogotá – Ciudad de México

Lima – Cancún – Ciudad de México

3. Reserva alojamiento cerca del estadio

Durante eventos deportivos de gran magnitud, los hoteles suelen llenarse rápidamente.

Se recomienda reservar con varios meses de anticipación utilizando plataformas reconocidas como:

Booking.com

Airbnb

Expedia

Hotels.com

Esto permite comparar precios y asegurar disponibilidad.

4. Considera los tiempos de traslado en la ciudad

La capital mexicana es una de las ciudades más grandes de América Latina.

El traslado desde el aeropuerto o el hotel hasta el estadio puede superar una hora, dependiendo del tráfico.

El sistema de Metro de Ciudad de México será una opción clave para los hinchas.

5. Calcula tu presupuesto total

Además del pasaje y la entrada, los aficionados deben considerar:

Alojamiento: USD 250 a USD 500

USD 250 a USD 500 Alimentación y transporte: USD 150 a USD 250

USD 150 a USD 250 Turismo y visitas: USD 150

Entre los principales atractivos turísticos destacan:

Zócalo de Ciudad de México

Palacio de Bellas Artes

Bosque de Chapultepec

Museo Nacional de Antropología

En total, un hincha peruano podría necesitar entre USD 1,300 y USD 2,400 para vivir la experiencia completa.