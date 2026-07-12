El papa León XIV felicitó a los ganadores del concurso nacional “León de la Esperanza” y elogió la canción oficial que acompañará su visita apostólica al Perú, programada para noviembre.

Desde el Vaticano, el pontífice expresó su entusiasmo con un breve mensaje: “¡Felicidades a los ganadores!” y destacó la calidad del tema vencedor al afirmar: “¡Muy bonita la canción!”.

La composición “León, hermano del camino” fue elegida entre diez finalistas, de un total de 394 obras presentadas al certamen organizado por el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP), la Conferencia Episcopal Peruana y el Arzobispado de Lima.

León XIV también reconoció el esfuerzo y la creatividad de los cientos de participantes que formaron parte de esta iniciativa.

Durante la ceremonia de premiación, el cardenal Carlos Castillo señaló que el concurso busca unir a los peruanos a través de la música y preparar el camino para la llegada del Santo Padre. Asimismo, resaltó la cercanía del pontífice con la población y expresó su deseo de que su visita contribuya a renovar la esperanza en el país.

El autor de la canción ganadora tendrá la oportunidad de interpretarla ante el papa. El tema será difundido durante las actividades oficiales que se desarrollarán en las cuatro ciudades que recorrerá León XIV en su visita al Perú.

La canción vencedora fue compuesta por el peruano Jaime Montoya con ritmos andinos e interpretada por el coro Aguchita.

La obra rinde homenaje a la beata peruana María Agustina Rivas López, conocida como “Aguchita”, religiosa asesinada por Sendero Luminoso en 1990, cuyo testimonio de servicio a los más necesitados fue destacado por el papa Francisco durante su beatificación en 2022.

Video: TVPerú