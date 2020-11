Parece ser el tema que marcará la pauta en la campaña con miras a las Elecciones Generales 2021. El candidato al Congreso por Fuerza Popular, Nano Guerra García, se equivocó al responder a cuánto asciende el sueldo mínimo en el Perú, durante una entrevista en Canal N.

“Uhm, S/849.5, mejor lo redondeamos a S/850” , contestó el también jefe de Plan de Gobierno del partido liderado por Keiko Fujimori, al ser consultado sobre el tema.

Al percatarse del error, su entrevistador lo corrigió recordándole que el monto era mayor. “Sí, S/930 es la que sacó el último gobierno. La última cifra es S/930”, corrigió Guerra.

Se trata del segundo político en errar acerca del sueldo mínimo. Anteriormente, el precandidato presidencial por Acción Popular, Alfredo Barnechea, manifestó que este llegaba a S/730 en el programa Beto a Saber.

“Me equivoqué sobre Keiko”

Guerra García también comentó acerca de sus publicaciones en Twitter en años pasados, cuando criticaba la labor de su actual lideresa, Keiko Fujimori. Para él, esos pensamientos son erróneos en la actualidad.

“Todos en el mundo tenemos derecho a cambiar cuando tenemos más información. No somos los mismos, y desde la pandemia todos los peruanos no somos los mismos y estamos obligados a repensar hacia donde va nuestro país. Sí, lo dije, me equivoqué", sostuvo.

Asimismo, dijo que prefiere “mirar hacia adelante” y que no tiene ningún inconveniente con que se le continúe recordando la postura política que expresaba hace algunos años.

“Fui capaz de decir cosas muy duras contra Keiko Fujimori y Alberto Fujimori, sí, pero se trata de mirar adelante. Podemos mirar atrás, cuando se sentaron las bases del progreso en nuestro país”, indicó.

Nano Guerra se equivoca sobre el sueldo mínimo (Canal N)