El Jurado Nacional de Elecciones inició el proceso de fiscalización y aplicación de sanciones económicas a ciudadanos que no participaron en las Elecciones Generales 2026 o que incumplieron funciones como miembros de mesa. Tras el cierre de la primera vuelta, la entidad activó mecanismos para la consulta y regularización de estas obligaciones.

La medida forma parte del control posterior al proceso electoral y busca ordenar el cumplimiento de los deberes ciudadanos. Para ello, se habilitaron canales digitales y presenciales que permiten revisar y cancelar las sanciones de manera más rápida.

Pasos para pagar la multa electoral









Consulta inicial en línea

El primer paso consiste en ingresar a la plataforma habilitada por el Jurado Nacional de Elecciones en https://multas.jne.gob.pe/login. Allí se puede verificar si existe alguna sanción pendiente asociada al DNI.

Una vez dentro del sistema, el usuario debe colocar su número de documento de identidad. La plataforma mostrará si hay deuda electoral registrada y el motivo de la sanción.

Pago mediante canal digital

Para cancelar la multa en línea, se debe elegir la opción de pago disponible dentro del sistema. El usuario puede continuar hacia la plataforma Págalo.pe.

En ese portal se debe buscar la entidad JNE y seleccionar la opción Multas electorales. Luego se ingresa nuevamente el DNI para iniciar el proceso de pago.

El sistema solicitará seguir los pasos finales hasta completar la transacción. Al terminar, se genera la confirmación del pago realizado.

Pago de forma presencial

Otra alternativa es acudir a una agencia del Banco de la Nación y presentar el DNI en ventanilla. Allí se puede efectuar el pago de la multa electoral de manera directa.

También es posible realizar el trámite en la oficina central del Jurado Nacional de Elecciones ubicada en el Cercado de Lima. En este punto se atienden pagos vinculados al proceso electoral.

El ciudadano puede escoger pagar en efectivo o con tarjeta Visa según disponibilidad del establecimiento. La operación se completa en el momento de la atención.

Al finalizar, se debe solicitar el comprobante de pago correspondiente. Este documento sirve como respaldo de la regularización de la sanción.

¿Qué pasa si no pago la multa electoral?

Las sanciones no impiden ejercer el derecho al voto en futuros procesos electorales. Sin embargo, sí generan restricciones en distintos trámites administrativos y legales.

Entre las limitaciones se encuentran gestiones notariales, acceso a programas sociales y obtención de licencias. Además, el organismo electoral puede iniciar procedimientos de cobranza coactiva que incluyen medidas de ejecución sobre cuentas o bienes.