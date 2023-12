Dennys Jorge Velásquez Pérez, de 32 años, fue puesto en libertad por decisión de la fiscal coordinadora de turno, Rita Echevarría, a pesar de la denuncia presentada en su contra por María Fernanda Cervantes Serrano, quien contaba con evidencias de haber sido agredida.

Según el Diario de Chimbote, la fiscal señaló que la persona que realizó la denuncia optó por no prestar testimonio y no proporcionó los videos que respaldan sus acusaciones. Por otra parte, el abogado de la joven defendió sus derechos durante la comparecencia.

No obstante, María Fernanda Cervantes Serrano denunció a través de sus redes sociales que no se le permitió presentar sus pruebas. En su cuenta de Instagram expresó: “Estoy sin palabras, no puedo creer hasta qué punto puede llegar la corrupción. Quise declarar, pero no me dejaron, argumentando que ya tenían las pruebas y no me tomaban en serio”.