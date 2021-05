La ministra de Defensa, Nuria Esparch, ratificó este sábado que el asesinato de 16 personas en un bar del centro poblado San Miguel del Ene, en la jurisdicción de Vizcatán del Ene, provincia de Satipo (Junín), en el Vraem, fue perpetrado por una columna del Militarizado Partido Comunista del Perú, conformado por remanentes de Sendero Luminoso en alianza con el narcotráfico.

En diálogo con RPP Noticias, la titular del Mindef señaló que el último viernes le informaron sobre las acciones que vienen realizando los miembros de las Fuerzas Armadas en la zona donde ocurrió el hecho, y que ha tomado conocimiento de mayor información al respecto sobre el ataque.

“Está confirmado [que fue Sendero Luminoso], y también está confirmado quienes fueron los ejecutores. Esto no se va a quedar así. Esta es una herida muy profunda que han hecho a todos los peruanos”, indicó.

”Ayer, me han dado cuenta de todas las intervenciones que se están haciendo en esa zona geográfica. Tenemos mucha información, no podemos revelarla por obvias razones, y por eso me he permitido, además, decir con toda seguridad, sabemos quienes han sido los responsables porque hemos escuchado algunas comunicaciones, en lo cual dan cuenta ellos [atacantes] de qué cosas han hecho, en qué momento, etc. Yo he escuchado todas esas conversaciones, y ahí se puede determinar”, remarcó Esparch.

La funcionaria también señaló que es importante reforzar la capacidad logística de las Fuerzas Armadas para su actuar en la zona del Vraem. Comentó que una vez iniciado la gestión del presidente Francisco Sagasti, el sector Defensa tuvo que realizar una reorganización presupuestal para otorgarles el “dinero necesario” a los equipos de inteligencia para que puedan realizar estas acciones.

En otro momento, Nuria Esparch adelantó de un encuentro con huestes de Sendero Luminoso, y que en los próximos días se brindará mayores detalles de este suceso, con información confirmada.

“Hemos tenido un encuentro no podremos hablar de combate, sino un encuentro con parte de estas huestes y hemos logrado encontrar una serie de pertrechos que nos muestran que estamos en la ruta correcta. Hemos encontrado un campamente de estas personas, y al parecer con el intercambio de fuego habido, eventualmente, habríamos herido a alguien porque se ha encontrado rastros de sangre, pero no podemos conformar todavía, en un par de días”, precisó.

Sobre el ataque

El último jueves, el comandante general de la Policía Nacional, César Cervantes, informó que han desplegado más de dos mil efectivos en el Vraem. Según el general PNP Óscar Arriola, jefe de la Dirección contra el Terrorismo (Dircote), fue Sendero Luminoso el que perpetró el ataque y el asesinato de 16 personas en un bar del centro poblado San Miguel del Ene, en el Vraem.

Por su parte, el presidente Francisco Sagasti en declaraciones desde La Libertad, señaló que este crimen no quedará impune y que su Gobierno se compromete a investigar y sancionar a los responsables.

