La obesidad se ha convertido en una de las principales amenazas para la salud pública y la economía del Perú, al generar pérdidas económicas millonarias y afectar la calidad de vida de millones de ciudadanos.

De acuerdo con el Ministerio de Salud (Minsa), la doble carga de la malnutrición -que incluye el sobrepeso y la obesidad- representa un costo superior a 10,500 millones de dólares, equivalente al 4,6% del Producto Bruto Interno (PBI) del país.

De ese total, más de 4,000 millones de dólares están directamente asociados al sobrepeso y la obesidad, debido a gastos en atención médica, pérdida de productividad y muertes prematuras, según información del Minsa y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Impacto directo en salud y productividad laboral

El impacto de la obesidad no se limita a los costos económicos, sino que también incrementa el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas como diabetes tipo 2, hipertensión arterial y enfermedades cardiovasculares.

El endocrinólogo Ray Ticse, del Hospital Nacional Cayetano Heredia y miembro del Consejo Directivo de la Sociedad Peruana de Endocrinología, advirtió sobre la gravedad del problema.

“La obesidad es una emergencia silenciosa que ya no podemos ignorar. Cada año que pasa sin una respuesta contundente, el Perú pierde vidas, años de salud y miles de millones de soles en productividad”, señaló el especialista.

El médico explicó que esta enfermedad también genera ausentismo laboral, disminución del rendimiento y pérdida de años de vida saludable, lo que afecta el desarrollo social y económico del país.

Una enfermedad prevenible que sigue en aumento

A pesar de su impacto, la obesidad es considerada una enfermedad prevenible, aunque su prevalencia continúa en aumento en el país.

Entre los factores asociados a este incremento figuran:

Consumo frecuente de alimentos ultraprocesados

Sedentarismo

Entornos que dificultan hábitos saludables

Falta de educación nutricional

La presidenta de la iniciativa Por Tu Salud, Gianina Orellana, señaló que la obesidad no solo afecta a las personas, sino también a la economía nacional.

“Estamos frente a una enfermedad que no solo afecta a las personas, sino también al país en su conjunto. Es urgente priorizar su prevención y abordaje integral”, sostuvo.

Promueven campañas para prevenir la obesidad

Ante este escenario, se vienen desarrollando actividades de sensibilización como la feria gratuita “Unidos por la Salud”, que busca facilitar el acceso a chequeos médicos y orientación profesional.

Estas iniciativas forman parte de la campaña “Hablar te quita un peso de encima”, impulsada por Por Tu Salud, una iniciativa de Por Un Perú Sin Cáncer, orientada a promover información confiable y fomentar hábitos saludables.

El objetivo es generar conciencia sobre la obesidad como una enfermedad crónica, reducir el estigma y fomentar un enfoque integral para su prevención y tratamiento.