La Oficina de Normalización Previsional (ONP) anunció que, en coordinación con el Banco de la Nación, acercará el pago de pensiones a los hogares de 3 317 pensionistas ubicados en 21 provincias del país, mediante el servicio de Pago a Domicilio.

Las visitas se llevarán a cabo del lunes 14 al martes 22 de septiembre, según el cronograma fijado por la entidad. Los beneficiarios son Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali.

AREQUIPA, TERCERA REGIÓN CON MÁS BENEFICIARIOS

La Libertad encabeza la lista con 565 pensionistas atendidos bajo esta modalidad, seguida de Piura con 560, y Arequipa con 554, que se posiciona como la tercera región con mayor número de beneficiarios a nivel nacional. Siguen Áncash con 381, Ica con 362, Junín con 351 y Lambayeque con 315.

Cabe precisar que el pago a domicilio está dirigido especialmente a pensionistas que, por su avanzada edad o por problemas de salud que dificultan su desplazamiento, requieren cobrar su pensión desde la comodidad y seguridad de su vivienda.

REVISAR CONSTANCIA DE PAGO

Los beneficiarios pueden obtener su constancia de pago mensual ingresando al portal https://onpvirtual.pe, dentro de la sección “Cobro pensión”, luego seleccionar la opción “Quiero ver mis constancias de pago” e ingresar su documento de identidad junto con su clave virtual para acceder al documento desde el menú correspondiente.

En caso de no contar con la clave virtual, se puede generar ingresando a la misma plataforma, en la sección “Tu zona segura”, y eligiendo la opción “Quiero mi clave virtual”. Tras registrar sus datos personales y de contacto, el sistema enviará un código de seguridad al correo electrónico del usuario, con el cual podrá crear su clave, de uso personal e intransferible.