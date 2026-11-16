La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) identificó 7 Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) en situación crítica ante las lluvias asociadas al Fenómeno El Niño. Según informó RPP, 5 de estas sedes se encuentran en las regiones donde se realizará la segunda vuelta regional el próximo 6 de diciembre: Tumbes, Sullana, Paita y Castilla, en Piura, y Chiclayo, en Lambayeque. Las otras 2 están ubicadas en Alto Amazonas, en Loreto, y Chanchamayo, en Junín.

FOTO: ONPE

La identificación figura en un informe interno de la Gerencia de Organización Electoral y Coordinación Regional (GOECOR) de la ONPE, que evaluó los centros de cómputo de sus 63 oficinas a nivel nacional. El documento establece que una ODPE se encuentra en situación crítica cuando su centro de cómputo funciona en el primer piso, presenta un nivel de riesgo alto y está ubicado en una zona declarada en emergencia. Las 5 oficinas del norte cumplen estas condiciones, lo que incrementa su vulnerabilidad ante posibles inundaciones. En Castilla, por ejemplo, se recuerda que en 2017 el desborde de un río provocó que el agua alcanzara hasta 1.5 metros de altura.

Como parte del protocolo de contingencia, la ONPE contempla evacuar todos los documentos electorales de las 7 ODPE en situación crítica hacia el centro de cómputo de contingencia de su sede en Lima. La medida se activaría si las oficinas no pueden continuar operando y comprende el traslado de las actas electorales y las cédulas de sufragio, con el objetivo de garantizar que el procesamiento de los resultados no se interrumpa.

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Paul Cárdenas, asesor 1 de la jefatura nacional de la ONPE, explicó que la institución utiliza un sistema interno denominado Mapa de Alerta y Conflictos Electorales para identificar incidencias relacionadas con el Fenómeno El Niño. Asimismo, indicó que se están conformando comités de crisis a nivel central y en cada ODPE. Según detalló, la entidad ha realizado alrededor de 4 o 5 reuniones con instituciones técnicas y del Poder Ejecutivo, entre ellas el Cenepred, el Senamhi, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Osinergmin y Osiptel, para evaluar los posibles escenarios y tomar decisiones oportunas.

El funcionario también señaló que la ONPE coordinó con la Marina de Guerra del Perú para trasladar el material electoral por vía marítima si las carreteras quedan bloqueadas, especialmente ante un eventual corte de la Panamericana Norte. Entre los puertos considerados figuran el Callao, Salaverry, Pimentel y Paita. Cárdenas explicó que existen rutas terrestres alternas, pero que el transporte marítimo permitiría mantener el traslado de los documentos si las vías principales quedan interrumpidas.

Otra medida contempla una reevaluación en un plazo de 24 horas ante un aviso naranja o rojo del Senamhi, o si se registra alguna afectación. Esta revisión deberá incluir tanto las oficinas electorales como los centros de votación identificados en zonas de riesgo. Además, la entidad reforzará la protección del material mediante un doble embalaje con film stretch, el uso de parihuelas para mantenerlo elevado y el respaldo de energía con grupos electrógenos.

Cárdenas agregó que la GOECOR cuenta con un centro de soporte que monitorea diariamente a todas las ODPE del país. También se constituyó un comité de seguimiento del Fenómeno El Niño, presidido por el jefe nacional de la ONPE, para evaluar los riesgos y anticipar decisiones que permitan garantizar el derecho al voto. En paralelo, la institución examinó 5420 locales de votación de las 15 regiones donde se elegirá a gobernadores y vicegobernadores, e identificó 1722 que requieren atención prioritaria.

Finalmente, la ONPE coordina sus acciones preventivas con el Cenepred, el Senamhi, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), la Presidencia del Consejo de Ministros, la Autoridad Nacional del Agua (ANA), el Ministerio de Salud y los centros de operaciones de emergencia (COES) del Ministerio de Educación. La entidad también evalúa la ubicación de sedes electorales y locales de votación alternativos ante posibles emergencias.