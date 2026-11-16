La Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a tres presuntos integrantes de la banda criminal denominada “Los King del Crimen”, investigada por extorsionar a las empresas de transporte interprovincial Turismo Cavassa y Allinbus, a las que exigían pagos semanales de S/ 5000 bajo amenazas contra sus conductores, trabajadores y vehículos.

Las detenciones se realizaron el domingo 15 de noviembre durante un operativo desplegado en los distritos limeños de San Martín de Porres y Villa María del Triunfo. La intervención estuvo a cargo de unidades especializadas de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri).

Según informó el Mininter, los investigados utilizaban mensajes de WhatsApp para exigir dinero a las empresas y habrían participado en ataques contra sus unidades de transporte.

Extorsionadores exigían S/ 5000 semanales mediante WhatsApp

Las investigaciones comenzaron después de que un ciudadano, cuya identidad permanece bajo reserva por motivos de seguridad, presentara una denuncia que permitió a los agentes identificar a los presuntos responsables y realizar el seguimiento de sus movimientos.

De acuerdo con la Policía, los integrantes de la presunta organización criminal amenazaban a Turismo Cavassa y Allinbus mediante mensajes de WhatsApp. Exigían pagos semanales de S/ 5000 a cambio de no atentar contra la integridad de sus trabajadores ni contra sus vehículos.

Como parte de las acciones de intimidación, los sospechosos también estarían vinculados con dos ataques contra unidades de las compañías afectadas.

Atentados contra Turismo Cavassa y Allinbus ocurrieron en agosto y septiembre

Según las investigaciones policiales, el primer atentado atribuido a los presuntos extorsionadores se registró el 22 de agosto de 2026 contra un vehículo de Turismo Cavassa en el distrito de Los Olivos, en Lima norte.

El segundo ataque ocurrió el 15 de septiembre del mismo año y tuvo como objetivo una unidad de la empresa Allinbus. Ambos hechos forman parte de las diligencias que buscan determinar la participación de los detenidos y de otros posibles integrantes de la red.

Hasta el momento, la información oficial difundida no precisa si las empresas realizaron pagos a los extorsioadores ni detalla el monto total que habría solicitado la organización.

¿Quiénes son los tres detenidos de “Los King del Crimen”?

El operativo policial se desarrolló entre las 2:00 p.m. y las 5:00 p.m. del 15 de noviembre, mediante tres intervenciones ejecutadas en San Martín de Porres y Villa María del Triunfo.

Los detenidos fueron identificados por la PNP como:

Luigi González Castillo (24) , alias “Locura”.

, alias “Locura”. Wiston Wilfredo Valderrama (29) , alias “Wiston”.

, alias “Wiston”. Pedro Enrique Méndez Antillano (25), alias “Chamo”.

Los tres son investigados como presuntos integrantes de “Los King del Crimen”. Su participación específica en cada uno de los hechos denunciados continúa bajo investigación.

Policía incautó celulares, tarjetas bancarias y vehículos

Durante las intervenciones, los agentes de la División de Investigación de Extorsiones (Divinext), en coordinación con la División de Inteligencia Contra la Criminalidad (Divicc), incautaron equipos telefónicos, tarjetas bancarias y vehículos.

Objetos incautados durante el operativo

3 teléfonos celulares

3 tarjetas bancarias

1 motocicleta

1 automóvil

Las especies incautadas serán sometidas a diligencias para establecer su posible vinculación con las amenazas y los ataques denunciados por las empresas de transporte.

PNP continúa búsqueda de otros presuntos integrantes

La Policía Nacional informó que las labores de inteligencia continúan con el objetivo de identificar, ubicar y capturar a otras personas que podrían estar relacionadas con esta red de extorsión.

El Ministerio del Interior señaló que el operativo forma parte de las acciones del Comando Unificado destinadas a combatir las organizaciones criminales, intervenir sus medios logísticos y fortalecer la respuesta policial frente a las extorsiones.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar las responsabilidades individuales de los detenidos y esclarecer la participación de otros posibles implicados.