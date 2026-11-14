La visita del papa León XIV a Cusco y Pucallpa, programada para este domingo 15 de noviembre, estará acompañada de condiciones climáticas distintas en ambas ciudades. Según informó la Agencia Andina, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) pronostica lluvias en la Ciudad Imperial y temperaturas de hasta 32 °C en la capital de Ucayali, por lo que recomendó a los asistentes tomar medidas de prevención durante las actividades religiosas.

En Cusco, se espera una temperatura máxima de 22 °C y una mínima de 10 °C, además de cielo parcialmente nublado durante la mañana y precipitaciones de ligera a moderada intensidad por la tarde. El organismo también advirtió que el índice de radiación ultravioleta podría acercarse a 14, considerado extremo. Por ello, recomendó utilizar protector solar cada 2 horas, llevar ponchos y usar sombreros o gorros para protegerse de la exposición solar.

Por otro lado, en Pucallpa se prevén temperaturas de hasta 32 °C entre el mediodía y las 16:00 horas. La radiación ultravioleta alcanzaría un índice de 9, considerado muy alto. Ante este escenario, el Senamhi aconsejó a los fieles mantener una adecuada hidratación, aplicarse protector solar cada 2 horas y utilizar prendas que los protejan del sol. Aunque predominará el calor, tampoco se descartan momentos de cielo nublado y lluvias ligeras.

Fuente: Senamhi

El papa León XIV llegará a Cusco a las 10:00 horas y permanecerá en la ciudad hasta las 13:00 horas, donde participará en un encuentro con fieles en Sacsayhuamán y rezará el Ángelus frente a la Catedral. Posteriormente, arribará a Pucallpa alrededor de las 14:30 horas. Allí tiene previsto reunirse con representantes de los pueblos amazónicos a las 15:00 horas y presidir una misa en la Villa Deportiva Regional de Ucayali a las 16:45 horas. El uso de paraguas no estará permitido durante las actividades.