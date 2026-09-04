El complejo deportivo La Videnita quedó habilitado para albergar la misa que ofrecerá el papa León XIV durante su visita a Pucallpa. La autorización fue otorgada por la Federación Peruana de Fútbol (FPF) al Gobierno Regional de Ucayali, que podrá utilizar sus instalaciones para las actividades previstas por la llegada del pontífice.

El permiso fue comunicado mediante el Oficio N.° 377-FPF-2026, fechado el 2 de setiembre y dirigido al gobernador regional Manuel Gambini Rupay. En el documento, la entidad deportiva manifestó su disposición a facilitar los ambientes del recinto para la actividad programada el 15 de noviembre.





¿Qué condiciones deberán cumplirse?

La FPF solicitó al gobierno regional informar quiénes serán los funcionarios encargados de coordinar los trabajos técnicos en el complejo. También estableció que las modificaciones deberán ser compatibles con el uso deportivo de La Videnita y procurar beneficios posteriores para el fútbol y la comunidad de Ucayali.

El recinto ya había sido inspeccionado por las comisiones de avanzada que evaluaron diferentes espacios para las actividades del viaje papal. La Videnita fue considerada para la celebración eucarística debido a su extensión y capacidad para concentrar a miles de personas.

El bulevar de Yarinacocha también fue contemplado como escenario para un encuentro de León XIV con representantes de pueblos indígenas amazónicos. Sin embargo, los detalles sobre horarios, recorridos y demás actividades todavía deberán ser establecidos en el programa oficial.

El Vaticano confirmó que el pontífice visitará Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa entre el 11 y el 16 de noviembre. Su llegada a la capital de Ucayali está prevista para el 15 de noviembre, aunque la Santa Sede aún debe publicar el cronograma definitivo.