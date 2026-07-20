Las fechas oficiales de la visita del papa León XIV al Perú serían anunciadas en septiembre, según informó Sergio Mora, periodista de RPP en el Vaticano. El recorrido del pontífice está previsto para noviembre y aún se encuentra en etapa de definición por parte de la comitiva encargada de la organización.

De acuerdo con un corresponsal de RPP en el Vaticano, una nueva delegación llegará al país durante la primera semana de agosto para revisar los últimos detalles del viaje. Esta avanzada tendrá a su cargo la evaluación final de la agenda, la logística y las condiciones de seguridad.

Ciudades del recorrido están en evaluación

Sergio Mora indicó que Lima, Callao, Chiclayo, Pucallpa y Cusco son las ciudades consideradas dentro del itinerario preliminar de León XIV. Sin embargo, precisó que la confirmación definitiva dependerá de la próxima visita de la comitiva del Vaticano.

Sobre los avances de la planificación, el periodista explicó que la primera delegación ya realizó inspecciones en algunos puntos del país para conocer las condiciones necesarias para la llegada del pontífice.

En relación con el cronograma, Mora explicó que la publicación oficial permitirá conocer las fechas exactas y las actividades que desarrollará el papa durante su permanencia en territorio peruano.

“Van a ser cuatro ciudades en las que el papa va a visitar en Perú. Lima, Callao, Chiclayo, Pucallpa, Cusco y después Lima y proseguirá su viaje. En septiembre seguramente será oficialmente la publicación oficial. Entre tanto, esas cuatro ciudades ya prácticamente están confirmadas. Ahora, a inicios de agosto irá una avanzada para controlar los últimos detalles”, indicó.

Asimismo, señaló que existe la posibilidad de que León XIV llegue al Perú el 10 de noviembre y permanezca en el país hasta el 16 del mismo mes. Estas fechas todavía no han sido confirmadas y deberán ser establecidas por la segunda comitiva enviada desde el Vaticano.

Mora indicó que el viaje del pontífice podría incluir previamente visitas a Uruguay y Argentina antes de culminar su recorrido en Perú. Luego de su paso por Sudamérica, retornaría a Roma.

Como se recuerda, la primera delegación de avanzada del Vaticano recorrió Lima, Cusco, Pucallpa y Chiclayo para evaluar aspectos relacionados con la logística y seguridad del viaje papal. Estas inspecciones forman parte de los preparativos previos para la llegada del sumo pontífice.

El presidente José María Balcázar confirmó en junio que León XIV viajará al Perú durante la primera quincena de noviembre. El anuncio fue realizado luego de una reunión que sostuvo con el papa en el Vaticano.