La visita del papa León XIV a Lima ya cuenta con coordinaciones entre el Arzobispado, las Fuerzas Armadas, Defensa Civil, Bomberos y municipios cercanos a la Base Aérea Las Palmas. El padre Juan Bytton, secretario general de la visita, señaló en RPP, que se encuentran evaluando los aspectos de seguridad, logística y organización de la misa prevista para el lunes 16 de noviembre.

Bytton indicó que las coordinaciones también se realizan con el equipo organizador de la Santa Sede y que los detalles sobre accesos, movilidad y convocatoria serán informados cuando se oficialicen las fechas. El Arzobispado de Lima trabaja en la convocatoria de las parroquias que participarán en la jornada.

“Estamos ya en plena organización, coordinando. Dos meses es muy poco, pero lo que yo puedo ir diciendo es que todos los equipos que están siendo convocados, a diferentes niveles... hay mucho deseo de poner todos de su parte”, señaló.





Actividades en el Centro de Lima

La agenda contempla una visita de León XIV a la Catedral de Lima para venerar las reliquias de Santo Toribio de Mogrovejo, en el marco de los 300 años de su canonización. Asimismo, se prepara un encuentro en la Plaza de Armas con representantes de ollas comunes, migrantes y víctimas de la violencia criminal.

El padre Bytton explicó que una comisión se encargará de organizar esta actividad y convocar a representantes de distintos sectores de la ciudad, en coordinación con la Santa Sede.

“Ese es nuestro deseo, digámoslo así. Esa es la intención. Todo esto en coordinación en diálogo con el equipo organizador de la Santa Sede”, expresó.