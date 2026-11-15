El papa León XIV protagonizó un emotivo encuentro con un grupo de niños durante su visita al distrito de Zaña, en la región Lambayeque. Los menores corrieron hacia el pontífice para abrazarlo mientras se encontraba en el lugar, en una escena que fue registrada por las cámaras de RPP y difundida este sábado 14 de noviembre.

El acercamiento de los niños ocurrió durante la visita del santo padre al Santuario de Santo Toribio de Mogrovejo, donde participó en un encuentro de oración con la comunidad católica por la clausura del Año Jubilar dedicado al religioso. La presencia del pontífice generó muestras de entusiasmo entre los fieles que llegaron hasta el distrito para recibirlo.

Leone XIV riceve l'abbraccio affettuoso di un gruppo di bambini, che gli corrono incontro festosi all'incontro con la comunità cattolica peruviana presso il Santuario di San Turibio di Mogrovejo, a Zaña. L'accoglienza dei più piccoli nella diocesi di Chiclayo, la Chiesa che guidò da vescovo, nella sera della veglia che chiude l'Anno giubilare dedicato al santo. Video: Vatican Media via @vaticannews_it #LeoneXIV #Vaticano — Vatican Report (@VaticanReportIt) November 14, 2026

Durante su encuentro con la comunidad, León XIV también agradeció el recibimiento de los asistentes y expresó: «Gracias por hacerme sentir una vez más que estoy en casa». El pontífice recordó así el vínculo que mantiene con Lambayeque, región donde desarrolló su labor pastoral como obispo de Chiclayo entre 2015 y 2023.