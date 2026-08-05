El papa León XIV permanecerá siete días en el Perú durante la visita apostólica que realizará del 11 al 17 de noviembre. Así lo confirmó este miércoles, Juan José Dioses, director de Comunicaciones del Arzobispado durante una entrevista en Canal N.

Según informó, este viaje marcará la estadía más prolongada de un pontífice en territorio peruano. Durante esos días, el Santo Padre desarrollará una agenda centrada en celebraciones religiosas y encuentros con los fieles.

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Juan José Dioses, director de comunicaciones del Arzobispado: Será la primera vez que un papa visita al Perú por 7 días



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¿Cuál será el itinerario?

El vocero explicó que actualmente existe una propuesta de recorrido que ya fue remitida a la Santa Sede para su evaluación. Ese planteamiento incluye visitas a Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, aunque el itinerario definitivo dependerá de la aprobación del Vaticano.

Asimismo, indicó que se proyecta la realización de misas multitudinarias en Lambayeque y Lima. Los lugares y horarios de esas celebraciones serán definidos después de culminar las coordinaciones con la comisión vaticana encargada de organizar el viaje.

Dioses señaló que la propuesta de los destinos corresponde inicialmente al país anfitrión y luego es revisada por la Santa Sede. La decisión final sobre las ciudades que formarán parte del recorrido será tomada por el propio papa.

Además, recordó que León XIV mantiene un vínculo con Chiclayo por haber ejercido allí como obispo durante varios años. En ese sentido, destacó que la ciudad estuvo presente en sus primeras palabras en español tras ser elegido como pontífice.

El representante del Arzobispado agregó que el recorrido busca reflejar la diversidad del Perú. Por esa razón, la propuesta considera ciudades ubicadas en la costa, la sierra y la selva.

¿Qué mensaje traerá el santo padre?

El funcionario episcopal indicó que la visita estará acompañada de un mensaje enfocado en la dignidad humana, la paz y la unidad. Explicó que esos temas forman parte de la reciente encíclica publicada por León XIV y orientan su pontificado.

Añadió que el Santo Padre también ha expresado preocupación por los conflictos internacionales, la deshumanización y los desafíos derivados del avance tecnológico. Esos asuntos forman parte de las prioridades que ha planteado desde el inicio de su liderazgo en la Iglesia Católica.

El Vaticano, la Conferencia Episcopal Peruana, la Nunciatura Apostólica, las diócesis que recibirán al papa y autoridades de los distintos niveles de gobierno continúan coordinando los aspectos logísticos y de seguridad necesarios para el desarrollo del viaje apostólico.

Respecto al documento que reunirá todos los detalles del viaje, Dioses informó que el denominado libro oficial será presentado entre finales de septiembre y octubre. El material incluirá de forma cronológica las actividades que realizará el pontífice desde su llegada hasta su salida del Perú.