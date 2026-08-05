El cardenal Carlos Castillo sostuvo que la mejor preparación para la visita del papa León XIV al Perú pasa por enfrentar problemas como la extorsión, la violencia y el sicariato. Además, consideró que ese esfuerzo debe incluir investigaciones para identificar a los responsables de estos delitos y revisar las normas que, según indicó, favorecen su permanencia.

Durante una entrevista en RPP, el arzobispo de Lima fue consultado sobre la forma en que los peruanos deberían prepararse espiritualmente para recibir al Santo Padre. Castillo explicó que la preparación espiritual no se limita al ámbito religioso, sino que también implica responder a la inseguridad que afecta a la población. En ese contexto expresó lo siguiente.

“Yo creo que es una verdadera preparación espiritual el que disminuya la extorsión y la violencia, los sicariatos, todas las cosas que están pasando y no solamente por la fuerza, sino por investigar seriamente quién está moviendo todo eso y cómo se puede superar a través de una sanción verdadera. Mientras contemos con leyes que las protegen, pues [no hay] nada que hacer. Por ejemplo, un buen sentido espiritual sería disolver esas leyes”.

Diócesis preparan llegada del pontífice

Castillo informó que las iglesias de Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa ya iniciaron la conformación de comisiones para organizar las actividades que se desarrollarán durante la visita apostólica. El trabajo involucra a distintos sectores de la Iglesia con el objetivo de coordinar cada una de las jornadas previstas.

“Estamos en todas las iglesias de las cuatro ciudades organizando las comisiones, y, sobre todo, hay una intencionalidad muy grande de ser signo como Iglesia de lo que es la unidad, el servicio, la esperanza, la alegría. Todos están organizándose con muchas iniciativas de distintos sectores”, agregó Castillo.

El Vaticano confirmó este miércoles 5 de agosto que el papa León XIV llegará al Perú el próximo 11 de noviembre y permanecerá en el país hasta el día 17 del mismo mes. Durante ese periodo visitará Lima, Chiclayo, Pucallpa y Cusco como parte de la gira que también comprenderá Uruguay y Argentina.