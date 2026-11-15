El papa León XIV reconoció la contribución de la población afroperuana a la Iglesia Católica durante su visita al distrito de Zaña, en Lambayeque. “Queridos hermanos y hermanas afrodescendientes, quiero expresarles hoy mi afecto y cercanía”, recalcó el pontífice, quien también agradeció a esta comunidad “por cuanto aportan a la vida de esta iglesia”, según informó la Agencia Andina.

Durante su intervención, el santo padre hizo referencia a la historia de la población afrodescendiente en esta localidad y señaló que Zaña conserva: “la memoria de generaciones de hombres y mujeres africanos, alejados de sus hogares y sometidos a la esclavitud”. Asimismo, invocó a los asistentes a seguir el ejemplo de Santo Toribio de Mogrovejo y San Martín de Porres, a quien dedicó un mensaje: “Que el ejemplo de San Martín de Porres, a quien el propio Santo Toribio administró la Confirmación, les recuerde cuánto los ama Dios y los anime a perseverar en el camino de la santidad”.

Fotos: Julio Reaño /@photo.Gec

El papa también recordó el vínculo de Santo Toribio de Mogrovejo con Zaña, localidad donde terminó su vida terrenal antes de que sus restos fueran trasladados a Lima. Al referirse a este lugar, manifestó: “Aquí en Zaña hay una tumba vacía en la que me detuve hace poco a rezar”. Luego agregó: “Al contemplarla, pienso en lo que permanece de su paso por esta tierra: la fe de tantas comunidades y la entrega de quienes han seguido sus pasos, llevando el Evangelio hasta los lugares más apartados”.

El encuentro se desarrolló en el Santuario de Santo Toribio de Mogrovejo, como parte de la clausura del Año Jubilar dedicado al religioso. Al finalizar su discurso, León XIV rezó el Padre Nuestro junto a la comunidad y participó en un canto con los asistentes. Antes de dirigirse a Chiclayo, recibió un homenaje con danzas tradicionales de la costa norte, entre ellas el tondero y la marinera.