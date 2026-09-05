El papa León XIV tendrá un encuentro masivo con jóvenes en el Estadio Monumental de Ate durante su visita apostólica a Perú, prevista para noviembre. El anuncio fue realizado por monseñor Guillermo Elías, presidente de la Comisión de la Visita Apostólica del pontífice en Lima, quien también detalló parte de la agenda.

La llegada de León XIV está prevista para el 11 de noviembre a las 5 de la tarde, procedente de Argentina. Elías señaló durante una entrevista en RPP, que la organización ya coordinó casi todos los detalles con la comisión de avanzada enviada por el Vaticano.

Agenda de León XIV en Lima

Tras su llegada, el pontífice se reunirá con la presidenta Keiko Fujimori, el cuerpo diplomático y otras autoridades. Al día siguiente, tendrá actividades en el Palacio Arzobispal con obispos, sacerdotes, religiosas y consejos pastorales.

Posteriormente, León XIV se trasladará al Estadio Monumental de Ate para encontrarse con jóvenes. Después continuará su recorrido hacia Chiclayo, antes de culminar su visita con una misa en la Base Aérea Las Palmas.

En Lima también se desarrollará el evento denominado Todas las voces, donde se abordarán asuntos relacionados con el mundo laboral, la situación social, el dolor y la corrupción. Elías explicó que el encuentro busca que el pontífice pueda pronunciarse sobre estas problemáticas.

“El papa va a iluminar el mundo laboral, el mundo del dolor, el mundo social; todo el tema de la corrupción va a ir dando luces el papa ante estas realidades que realmente necesitamos escucharlo”, sostuvo.

La organización del viaje se divide en tres etapas que comprenden la preparación, la permanencia del pontífice en Perú y el periodo posterior. Como parte de la primera fase, las parroquias recibieron una guía pastoral con reflexiones dirigidas a familias y jóvenes bajo la metodología de ver, juzgar y actuar.