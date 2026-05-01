En el marco del primer aniversario de la elección del papa León XIV, una cadena de televisión católica de Estados Unidos estrenará un documental centrado en la etapa que Robert Prevost vivió en Perú antes de asumir el liderazgo de la Iglesia. La producción abordará el trabajo pastoral que realizó en distintas ciudades del país y cómo esa experiencia influyó en su trayectoria religiosa.

El especial televisivo llevará por nombre “El Perú de León” y mostrará los años en los que el ahora sumo pontífice desarrolló labores misioneras en comunidades peruanas. El proyecto busca reconstruir una etapa poco conocida de su vida, marcada por su cercanía con poblaciones vulnerables y su trabajo dentro de la Iglesia en el norte del país.

La producción estuvo a cargo de EWTN News, una red internacional de medios católicos. Para la elaboración del documental, el equipo viajó a distintas localidades peruanas vinculadas con el recorrido religioso de Prevost.

Las ciudades peruanas que marcaron su camino religioso

Uno de los lugares incluidos en el documental es Chulucanas, donde Robert Prevost inició su labor como misionero. En esa ciudad dio sus primeros pasos dentro del servicio pastoral y comenzó su acercamiento con comunidades locales.

El documental también recoge imágenes y testimonios desde Trujillo, ciudad en la que fortaleció su trabajo dentro de la Iglesia. Durante su permanencia en esa zona continuó ampliando su experiencia pastoral en distintas comunidades.

Otra de las locaciones incluidas es la Diócesis de Chiclayo, jurisdicción en la que asumió el cargo de obispo. Ese periodo es presentado como una etapa clave dentro de su crecimiento religioso antes de llegar al Vaticano.

La producción reúne declaraciones de personas que compartieron distintas etapas con Robert Prevost durante su permanencia en Perú. Entre ellos figuran antiguos monaguillos, voluntarios de comedores populares y representantes de la Iglesia local.

El corresponsal de EWTN News, Jonathan Liedl, explicó que el objetivo del documental es mostrar el impacto que dejó en las comunidades donde trabajó. Además señaló que el entonces religioso mantuvo cercanía con personas de distintos sectores sociales.

Antes de compartir sus declaraciones, el periodista destacó la forma en que Prevost se relacionó con quienes conoció durante su labor pastoral en Perú. Según indicó, esa conexión dejó huella en varias comunidades.

“Desde voluntarios de comedores hasta rectores de catedrales, antiguos monaguillos hasta obispos colegas, el Papa León se acercó y escuchó a todos, llevando a los demás más profundamente hacia Cristo en el proceso”, indicó.

Fecha de estreno y dónde verlo

El estreno oficial de “El Perú de León” fue programado para este viernes 1 de mayo. La producción se emitirá a través de la señal televisiva de EWTN.

La cadena informó que el documental busca mostrar la trayectoria de un líder religioso cuya experiencia en Perú marcó su visión dentro de la Iglesia. El contenido también plantea una reflexión sobre su trabajo en zonas vulnerables del país.

La transmisión está prevista para las 8:00 p.m. en horario del este de Estados Unidos. En Perú, los interesados podrán verlo desde las 7:00 p.m.

Además de su emisión por televisión, el documental también estará disponible en formato digital. El contenido podrá ser visto a través de la página oficial de EWTN News y en su canal de YouTube para el público internacional.