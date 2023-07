Desde la semana pasada ya no hay boletos de ingreso a Machu Picchu. Las autoridades encargadas de la venta de los tickets anunciaron que ya no hay localidades a la venta vía internet ni en su local de Cusco, por lo menos hasta la quincena de agosto.

Esto ha hecho que miles de turistas nacionales y extranjeros viajen sin entradas hasta Machu Picchu Pueblo , en pos de conseguir uno de los mil boletos diarios que por norma aún se ofertan allá.

Es así que cada día más visitantes llegan hasta el Centro Cultural de Machu Picchu Pueblo a hacer largas colas, incluso desde horas de la madrugada a fin de comprar un ticket que los haga entrar a la maravilla mundial.

Esta situación cada vez se torna más complicada, porque los turistas siguen llegando y el número de boletos a la venta no aumenta , dejando a muchos visitantes insatisfechos, que discuten y hasta pelean con otros en medio de un clima de fastidio y angustia.

Desde Machu Picchu Pueblo reportaron a Correo que la mañana del último lunes 24 de julio, un número importante de turistas entró en forcejeos y discusiones en medio de la cola por boletos, llegando incluso hasta la misma puerta de la antigua ciudad inca a fin de ver si los dejaban ingresar, cosa que no fue así.

Para Neil Castro, past decano del Colegio de Licenciados en Turismo del Cusco, esta situación se debe a un mal manejo en cuanto al tema de entradas diarias a la maravilla: “ Mientras las llaqta está vacía en determinados horarios, en las boleterías se pueden ver largas filas de turistas. Hay formas de gestionar mejor la llaqta, se tiene una propuestas desde el mes de julio para aumentar el número de ingresos, ojalá Unidad del Gestión del Santuario Histórico de Machu Picchu la ponga en agenda y atienda este problema de cada año”.

PANORAMA COMPLICADO

Este clima de tensión fue confirmado por la directora de Cultura Cusco, quien citó a Correo, que el número de ingresos no va a variar hasta fin de año y se va a quedar en 4 044 por día, porque así está establecido por norma y por una resolución que está en vigencia.

También mencionó que parte de la culpa por este desorden y pugna por boletos, la tienen las agencias informales de Cusco, que continúan vendiendo paquetes turísticos hacia Machu Picchu, a sabiendas que sus pasajeros no tienen ingresos asegurados y que llegarán a Machu Picchu Pueblo a hacer colas y pelearse por los pocos que hay a la venta.

“Las agencias de turismo que no tienen razón social están llevando gran cantidad de turistas sin boletos a Machu Picchu, nacionales sobre todo. Nosotros tenemos disponibles diariamente mil boletos y ahora estamos generando un orden con la Policía de Turismo, los visitantes no pueden ir sin boletos y no podemos aumentar el número de tickets diarios porque no depende solamente de nosotros, la Unesco ha evaluado el caso y se sigue sus recomendaciones en pos de la conservación del monumento”, citó.

Sobre las imágenes que se difunden sobre pugnas por boletos, la funcionario mencionó que esto debe de parar y que no se puede enviar una imagen equivocada de Machu Picchu al mundo y que van a trabajar en la reactivación de otros centros arqueológicos en Cusco, para desaturar Machu Picchu.

Se supo que una comisión de la Dirección de Cultura Cusco, está viajando este martes a Machu Picchu a fin de poner coto a esta situación, y a tratar de buscar vías de solución para los miles de turistas que se quedan sin conocer Machu Picchu pese a haber llegado hasta las puertas de ingreso.

DATO: