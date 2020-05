Las personas con obesidad, enfermedades prexistentes como diabetes o asma y mayores de 60 años no podrán regresar a trabajar hasta que culmine la pandemia del COVID-19, aseguró el miércoles la ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Sylvia Cáceres.

En en una entrevista para canal N, la titular del sector Trabajo indicó que estas personas son más vulnerables al coronavirus.

“Dentro las limitaciones están comprendidos los mayores de 60 años, quienes tienen enfermedades preexistentes o tienen un nivel de obesidad también. Se ha aprobado y el ministro de Salud lo ha explicado, que el factor que puede llevar al desenlace fatal en estos casos se incrementa en un 30% cuando se trata de personas obesas”, sostuvo en diálogo con Canal N.

Sylvia Cáceres dijo que el Gobierno no puede bajar los estándares de protección a la vida frente a la pandemia.

“Como Gobierno no podemos aprobar una norma de carácter general que en el caso de personas que tienen factores de riesgo las exponemos no solo a la enfermedad sino a la pérdida de la vida misma. Esta política pública busca el cuidado de la salud y la vida de las personas. No podemos bajar los estándares de protección porque lo que está en juego son las vidas”, señaló.

La ministra también advirtió que los empleadores pueden recibir una sanción desde los S/40 000, si obligan a los trabajadores a ir a laborar, sabiendo que padecen de diabetes, obesidad o son mayores de 60 años.

“Si sabiendo el empleador que uno de sus trabajadores tiene factores de riesgo y los obliga a ir a trabajar, estamos hablando de una infracción muy grave. Las multas pueden partir desde S/40 000 y se multiplica la sanción, dependiendo del número de trabajadores afectados”, dijo.

Para hacer cumplir esta restricción, agregó que contrataron más de 200 inspectores laborales.