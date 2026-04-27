Cientos de profesionales peruanos podrían perder la oportunidad de acceder a estudios de posgrado en universidades de alto nivel en el extranjero tras la suspensión de la convocatoria 2026 de la Beca Generación del Bicentenario, de acuerdo a un informe del programa “Punto Final”.

Según denunciaron postulantes, el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) atribuyó la decisión a la falta de presupuesto.

Este programa estatal otorgaba anualmente 150 becas integrales para maestrías y doctorados , cubriendo gastos como matrícula, pasajes, seguro de salud, alimentación y alojamiento, lo que permitía a estudiantes con alto rendimiento académico especializarse fuera del país.

Uno de los principales requisitos era contar con una carta de aceptación de una universidad internacional, proceso que implica meses o incluso años de preparación. El dominical dio cuenta que la suspensión del programa pone en riesgo ese esfuerzo previo de los postulantes que ya habían avanzado en sus aplicaciones.

La Beca Generación del Bicentenario se mantuvo vigente durante 12 años y era considerada una herramienta clave para la formación de capital humano altamente calificado, con impacto directo en el desarrollo del país.

Según estudios del propio Pronabec, más del 70% de los beneficiarios retorna al Perú tras culminar sus estudios y permanece trabajando en el país, aportando conocimientos adquiridos en el extranjero.

Así, la paralización del programa ha generado preocupación e incertidumbre entre los interesados.