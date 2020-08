Pilar Mazzetti sobre vacuna rusa: “No he visto estudios ni publicaciones que avalen su efectividad contra la COVID-19”

El anuncio del registro de la primera vacuna contra el coronavirus ha originado comentarios en todo sentido. La ministra de Salud, Pilar Mazzetti, también hizo lo propio y se refirió a una posible adquisición del antígeno en nuestro país.

“No he visto ninguna publicación sobre la vacuna rusa. Tampoco he visto la cantidad de pacientes que han sido parte de los ensayos clínicos, tampoco he visto cuántos han aumentado sus defensas y cuántos meses les han durado esas defensas”, aseguró la ministra a RPP.

En esa línea, la titular del sector Salud indicó que espera que en los próximos días Rusia publique mayores detalles sobre la vacuna producida por el Instituto Gamaleya.

“Toda la comunidad científica está a la espera de que se hagan las publicaciones correspondientes para que todos estemos al tanto de las características de la vacuna”, insistió.

Sobre una posible adquisición de la vacuna denominada Sputinik V por parte del Perú, la profesional de la salud explicó qué tendría que suceder para que esta se concrete.

“Para que se autorice el ingreso de una vacuna al Perú, el Ministerio de Salud tiene que participar y tienen que haber las evidencias de que esa vacuna tiene todas las acreditaciones, (...) hay organismos que prueban las vacunas y nos dicen si reúnen las condiciones necesarias”, argumentó.

Las declaraciones de Mazzetti se dieron como respuesta a las declaraciones del gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres, quien aseguró que había enviado una carta al presidente de Rusia, Vladimir Putin, pidiéndole la donación de la vacuna producida por dicho país.

En tanto, el jefe del Comando Vacuna, Carlos Neuhaus, indicó el pasado miércoles en Exitosa que Rusia “nos ha tocado la puerta como país” para conocer sobre el interés de adquirir la vacuna contra la COVID-19 y que “nada se perdía hablando”.

Pilar Mazzetti sobre vacuna rusa (RPP)

VIDEO RELACIONADO

Arequipa: Elmer Cáceres envía carta a Putín para gestionar vacuna rusa

Arequipa: Elmer Cáceres envía carta a Putín para gestionar vacuna rusa