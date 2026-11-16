El comandante de la FAP, Javier Gustavo Rojas Aguilar, compartió su experiencia durante el vuelo que trasladó al papa León XIV desde la Base Aérea de Chiclayo hasta Santa Cruz de Succhabamba, en Cajamarca.

El oficial aviador contó que la tripulación del helicóptero Mi-17, bautizado en redes sociales como el ‘Papacóptero’, decidió invitar directamente al sumo pontífice durante el vuelo, luego de brindarle en tierra las indicaciones correspondientes sobre las medidas de seguridad.

“Previo al vuelo tuvimos una pequeña charla de medidas de seguridad. Y, en ese momento, creímos oportuno también solicitarle si era conveniente para él y si gustaba poder acompañarnos en cabina y, finalmente, accedió durante el vuelo”, declaró Rojas a RPP.

El comandante de la FAP destacó que el pontífice llamó la atención de los integrantes de la tripulación por su capacidad para reconocer con exactitud los lugares y accidentes geográficos que observaba desde el helicóptero.

“Sucedió algo particular. Generalmente cuando alguien que no suele volar sube a los helicópteros y realizamos los vuelos, generalmente no se ubica en el terreno. Pero en esta oportunidad el papa conocía tenía bastante familiaridad con el terreno. Él había estado, manejado por distintos caminos, tenía conocimiento de bastantes pueblos, fue un momento bastante agradable”, expresó.

Además, señaló que el papa León XIV llevó su teléfono celular durante el recorrido y aprovechó el trayecto para fotografiar distintos paisajes y localidades que observaba desde el aire.

“Básicamente, durante el vuelo, él hizo bastantes grabaciones de pueblos donde él había estado antes y tomó una serie de fotos a los paisajes. El selfie o la foto fue más una petición nuestra ya cuando nosotros estuvimos en tierra y acabó la misión”, manifestó.

Rojas Aguilar también compartió sus impresiones sobre la misión y la experiencia personal que significó acompañar al pontífice durante más de una hora de vuelo.

“Tenerlo tan cerca a su santidad por más de una hora de vuelo entre ida y vuelta al poblado de Santa Cruz... definitivamente la paz, la bondad que él transmite y la humildad son algo indescriptible, pero se siente en el corazón, una bonita experiencia”, agregó.