El sacerdote de la parroquia Cristo Rey, padre Juan Arturo García Trelles, visitó a los pacientes de la villa EsSalud Piura que vienen luchando contra el COVID-19 y les otorgó el sacramento de unción de los enfermos, a fin de brindarles soporte espiritual en esta dura etapa que atraviesa.

Vestido con un mameluco blanco, con la estola morada en el cuello y protegido con guantes, mascarilla y careta facial, el sacerdote Juan García oró por cada uno de los pacientes y los ungió en la frente para darles el sacramento y la bendición católica.

Luego de elevar unas plegarias pidiendo la pronta recuperación de las personas internadas, el párroco impartió su bendición a los médicos, enfermeras, psicólogos, personal técnico y de limpieza de este establecimiento de salud, a quienes pidió entregarse con generosidad en el servicio que brindan.

Sacerdote llevó fe y esperanza para los pacientes de la villa EsSalud Piura (Foto: EsSalud)

“Hoy hemos traído la unción de los enfermos a los pacientes COVID-19 para reconfortarles el alma. Este sacramento da paz y tranquilidad a quienes lo reciben”, señaló el párroco.

Asimismo, invocó a la población a continuar con las medidas de prevención para evitar el contagio de la COVID-19. “Hay que cuidarnos usando la mascarilla, yo me cuido porque amo al otro, si uno no ama al otro no se cuida”, indicó.

VIDEO RECOMENDADO

Últimos estudios científicos revelan que el coronavirus muta con constantemente para sobrevivir