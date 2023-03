Emergencia. A consecuencia de las torrenciales lluvias registradas en el Medio y Alto Piura, el río se desbordó en diferentes zonas. El río Piura, con un caudal de 1249 metros cúbicos por segundo, se desbordó durante la madrugada en Tambogrande y 300 viviendas quedaron completamente inundadas.





En el centro poblado La Encantada, en Chulucanas, en horas de la mañana, 30 familias también resultaron afectadas por la inundación de sus casas por el desborde del río en esa zona. En el centro poblado de Malacasí, distrito de Salitral, en Morropón, la quebrada El Faique se activó y perjudicó a 300 personas.





Pesadilla

Eran las 2:00 de la madrugada del martes, cuando los gritos despertaron a 300 familias de las zonas bajas del distrito de Tambogrande que se ubican en el Barrio Sur, calle Huancabamba, A.H Santa Ignacia, Froilán Alama y Buenos Aires, perteneciente al casco urbano.

“Mi casa ha quedado un desastre. He tenido que salir con mi familia a las 2 de la mañana cuando mis vecinos nos lanzaron la alerta. Con mis hijas y esposo logré sacar mis cosas, pero solo algunas porque otras se mojaron. Hasta el momento el alcalde no ha llegada a verificar los daños”, dijo la ciudadana Jesús Ojeda Carrera.

Otra afectada por el desborde en la calle Ayabaca con Castilla, narró entre lágrimas que solo pudo rescatar algunos animales, pues otros se ahogaron.

“Todo ha sido alrededor de las 2 de la mañana, he perdido mis gallinas, patos, conejos, he estado con mi esposo e hijos. Nadie nos advirtió de la crecida del río, no teníamos absolutamente nada, nos sorprendió el agua porque yo estoy un poquito delicada de salud. Le pido a las autoridades nos apoyen con algo para pasar los días”, dijo Rosa Palacios Valdiviezo.

Las familias fueron trasladadas a los albergues temporales habilitados por la Municipalidad Distrital de Tambogrande y con apoyo de Serenazgo rescataron algunas de sus pertenencias.

Hasta el lugar llegó personal de la oficina de Defensa Civil provincial y el alcalde de Piura, Gabriel Madrid, quien entregó ayuda humanitaria a los afectados por el desborde del río Piura.

La autoridad edil lamentó la respuesta por parte del Gobierno Central en la entrega de maquinaria que prometió la presidenta de la República, Dina Boluarte, durante su visita a Piura ante la emergencia que se ha registrado por el desborde del río Piura en diferentes zonas.

“Se ha desbordado nuestra capacidad de respuesta, estamos atendiendo en lo que podemos. En este momento necesitamos maquinaria, retroexcavadoras, volquetes le hemos cursado una lista de lo que se necesita inmediatamente para evitar una mayor desgracia, hasta ahora no entregan y hoy mismo la ARCC nos ha pedido cursar otro documento, pero lamentablemente continúa la burocracia y no brindan la ayuda”, lamentó Madrid Orue.





Chulucanas

La mañana de ayer, el río Piura también se desbordó a la altura del puente Ñácará e inundó 30 viviendas que se encuentran asentadas en la margen del río, del centro poblado La Encantada.

La jefa de Defensa Civil de Chulucanas, Juanita Linares, informó que se inspeccionan las casas de las familias afectadas para proceder a entregar ayuda humanitaria a los afectados.

En el centro poblado de Malacasí, distrito de Salitral, en Morropón, la activación de la quebrada El Faique, alrededor de las 9 de la noche del lunes, inundó las viviendas, afectando a 300 familias.

El alcalde de Malacasí, Wilmer Aguirre, solicitó apoyo a las autoridades con maquinaria para descolmatar la mencionada quebrada y además apoyar a las 250.

El alcalde de Canchaque, Jilmer García, solicitó ayuda para los más de 70,000 aislados. “¡Menos burocracia y más acción!”, enfatizó el burgomaestre.

Y el alcalde distrital de El Faique, Guillermo Morales Sánchez, informó que desde hace cinco días se reportan 36 caseríos aislados por la activación de las quebradas San Antonio, Sánchez Cerro, La Capilla, El Higuerón, Loma Larga y El Sauce.





Más zonas

En el distrito de Castilla, por prevención se colocaron sacos con arena a inmediaciones del Cuarto Puente e instaló dos motobombas para erradicar las aguas ante la ocurrencia de lluvias.

En el Bajo Piura, ante la crecida del caudal del río Piura, personal del Ejército Peruano colocó sacos de arena en el sector Dos Ánimas de Pedregal Grande. En horas de la tarde de ayer, la población se encontraba alerta pues se registraban torrenciales lluvias en esas zonas.

El director de Senamhi Piura, Jorge Carranza, informó que a la medianoche del miércoles, el caudal del río Piura podría llegar al casco urbano a los 1,350 metros cúbicos por segundo, por lo que se activará la alerta naranja para el Bajo Piura.