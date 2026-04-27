La Policía Nacional del Perú (PNP) confirmó que uno de los cinco fallecidos tras un operativo militar en la zona del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) es un ciudadano colombiano con antecedentes internacionales por tráfico de armas.

El comandante general de la PNP, Óscar Arriola Delgado, informó que las labores de identificación continúan luego del despliegue realizado por las Fuerzas Armadas en el distrito de Colcabamba, provincia de Tayacaja, en la región Huancavelica.

Identificación de las víctimas continúa

Según indicó la autoridad policial, uno de los abatidos se encontraba en el país de manera irregular y mantenía antecedentes vinculados a delitos internacionales.

“Se vienen identificando a las personas que han resultado muertas. Una de ellas ha ingresado al país de manera irregular y clandestina, de nacionalidad colombiana, que registra antecedentes internacionales y transnacionales por tráfico de armas”, precisó Óscar Arriola, comandante general de la PNP.

Asimismo, estimó que la identificación total de los cuerpos es un proceso que se resolvería en las próximas horas conforme avancen las diligencias policiales y forenses.

Operativo se realizó en zona del VRAEM

El incidente se registró en el distrito de Colcabamba, provincia de Tayacaja, dentro del ámbito del VRAEM, considerado una zona de alta conflictividad debido a la presencia de remanentes vinculados a economías ilegales y organizaciones armadas.

Durante el operativo ejecutado por las Fuerzas Armadas, se reportó un saldo de cinco personas fallecidas y dos heridas, situación que motivó la intervención posterior de la PNP para las labores de identificación y esclarecimiento de los hechos.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar la identidad de los demás fallecidos y las circunstancias exactas del enfrentamiento ocurrido en esta zona estratégica del país.