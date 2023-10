La III Macro Región Policial La Libertad no puede contra las organizaciones criminales que mantienen en zozobra a los más de 2 millones de pobladores de la región. No solo tiene un déficit de 2 mil policías, sino que de los 600 vehículos destinados para patrullar las zonas más golpeadas por la inseguridad, el 48% no sirve. Una situación más que pone en ventaja a los delincuentes.

Realidad

Diario Correo acudió a la sede del Servicio de Maestranza de la Policía, ubicada en la cuadra 2 de la calle Isabel de Bobadilla, en el distrito de Trujillo. El trabajo que realizan ahí es clave para no dejar a las comisarías de la región sin patrulleros. En esa línea, el coronel PNP Walter Gurreonero Díaz, jefe de la región policial de La Libertad, nos precisó que, el parque automotor de esta institución, afronta una grave crisis.

“Nosotros tenemos un aproximado de 600 vehículos y casi el 48% está averiado. Son vehículos que no se pueden usar aún; la Policía tiene una deficiencia en el parque automotor y tiene que valerse del apoyo del gobierno local, porque así lo faculta la ley”, mencionó.

En el distrito de La Esperanza, por ejemplo, las comisarías de Wichanzao y Bellavista apenas cuentan con un patrullero cada una. La Municipalidad Distrital de La Esperanza puso a disposición de los comisarios cinco vehículos del área de Seguridad Ciudadana. Por eso, el alcalde de esta jurisdicción, Wilmer Sánchez Ruiz, considera que de nada serviría una declaratoria de emergencia más si antes el Gobierno Central no se enfoca en resolver este gran problema.

“Los estados de emergencia sí, pero que sea un plan sostenido, acompañado de un plan operativo. Se espera que el nuevo general tenga esa visión de trabajar con las autoridades regionales y municipales”, declaró.

Las comisarías de Florencia de Mora y Huanchaco también cuentan con un solo patrullero, según revelaron los alcaldes de estos distritos, Wilson Toribio Vereau y Efraín Bueno Alva, respectivamente. Fuentes policiales confirmaron que en El Porvenir, la comisaría de Nicolás Alcázar solo tiene un patrullero.

Atención

La Policía de la región ha planteado que, desde el Ministerio del Interior, le asignen al menos 300 patrulleros, pero, de momento, no existe ninguna respuesta oficial. Incluso, justo antes de ser relevado del cargo de director de la Tercera Macro Región Policial, el general PNP Augusto Ríos Tiravanti explicó que era complicado adquirir un vehículo.

“Comprar un vehículo no es fácil. La Policía puede necesitar 5 mil vehículos, pero les invito a que vean si algún proveedor tiene 5 mil camionetas, no las va a tener. Nuestro comando policial está haciendo las gestiones ante el Ministerio de Economía y Finanzas para llevar a cabo lo antes posible la compra de unidades móviles”, declaró.

La gestión de César Acuña prometió la adquisición de 40 patrulleros inteligentes para fortalecer el trabajo policial. Según el gerente general del Gobierno Regional de La Libertad, Martín Namay, el proceso está encaminado y en diciembre llegarán.

“De estas 40 unidades, cuatro serán para el distrito de La Esperanza, así como para El Porvenir cuatro y para Florencia de Mora dos. Estas unidades irán a las provincias de Trujillo, Virú y Ascope”, indicó.