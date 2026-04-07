El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, exhortó a la ciudadanía a informarse sobre el uso de la cédula de votación de cara a las Elecciones Generales 2026. El mensaje fue difundido a través de los canales oficiales del organismo electoral a pocos días de la jornada del 12 de abril.

El titular del ente electoral indicó que conocer previamente el formato del documento permitirá a los votantes ejercer su derecho con mayor claridad. En ese contexto, se resaltó la importancia de revisar el contenido antes de acudir a las urnas.

“Si logran hacer su tarea unos días previos, va a ser una cédula muy fácil de llenar y poder ejercer este derecho y responsabilidad”, recomendó.

En estos comicios, la cédula de sufragio tendrá dimensiones mayores a las habituales debido al número de organizaciones políticas participantes. El documento contará con un ancho mínimo de 42 centímetros y un largo de 21 centímetros para incluir a las 38 agrupaciones en competencia.

Garantías del proceso electoral

Durante su pronunciamiento, el presidente del JNE también se refirió a las condiciones en las que se desarrollará la elección. En ese sentido, señaló que la institución viene adoptando medidas para asegurar el desarrollo del proceso.

El mensaje incluyó detalles sobre el trabajo que realiza el sistema electoral en la etapa previa a los comicios. “El Jurado Nacional de Elecciones y todo el sistema electoral se han venido preparando arduamente para este día y confíen que vamos a realizar un trabajo totalmente profesional, independiente, transparente, además, que vamos a garantizar su voto”.

Asimismo, se hizo referencia a las acciones de fiscalización que se desplegarán durante la jornada electoral. Estas labores estarán orientadas a supervisar el cumplimiento de las normas y el correcto desarrollo del proceso.

Llamado a informarse sobre candidatos

El titular del organismo también instó a la población a conocer las propuestas de las organizaciones políticas antes de emitir su voto. La recomendación apunta a que los ciudadanos accedan a información disponible en las plataformas oficiales.

“Estamos en la recta final a una semana del 12 de abril, el día de las elecciones generales, así que invocamos a toda la población a que se informen, a que ingresen a nuestra página del voto informado y puedan tener conocimiento de todos los candidatos y todas sus propuesta”, agregó.

Restricciones electorales vigentes

El JNE recordó que ya se encuentran en vigencia algunas restricciones establecidas en la normativa. Desde el lunes 6 de abril, está prohibida la difusión de encuestas de intención de voto a través de medios de comunicación.

El incumplimiento de esta disposición contempla sanciones económicas que oscilan entre los 55 mil y 550 mil soles, de acuerdo con la Ley Orgánica de Elecciones. Estas medidas forman parte del marco regulatorio que rige durante los días previos al proceso.

Además, se informó que desde la medianoche del viernes 10 de abril se restringirán las reuniones y manifestaciones políticas. Posteriormente, desde el inicio del sábado 11, quedará suspendida toda forma de propaganda electoral.

Los preparativos para la jornada del 12 de abril continúan en marcha dentro del sistema electoral. En ese contexto, el JNE reiteró su llamado a la ciudadanía para participar de manera informada en el proceso democrático.