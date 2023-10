En conferencia de prensa, el procurador público de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), Martín Salcedo Salazar, pidió al alcalde Arturo Fernández Bazán se rectifique públicamente tras haber dejado entrever que está interesado en obtener información sobre la investigación de los denominados “Cuellos Blancos”.

En efecto, en una publicación a través de sus redes sociales Arturo Fernández señaló que el procurador Martín Salcedo estaba buscando información sobre “Los Cuellos Blancos” , que presuntamente vinculaba al regidor de la MPT Mario Reyna. El burgomaestre cuestionó que Salcedo haga esto cuando no es parte de sus funciones y en horario de trabajo.

El alcalde Arturo Fernández, además agrega una foto de Salcedo en una oficina, presuntamente esperando le entreguen el documento.

El procurador aclaró como primer punto que no está interesando en recopilar información sobre el caso “Cuellos Blancos” porque supuestos amigos suyos estarían involucrados, sino que su interés es velar por cautelar los bienes de la MPT y si le dicen que hay información sobre algún funcionario o servidor de la entidad supuestamente involucrados, pues él se interesa.

Salcedo indicó que fue un exalumno suyo, quien lo contactó con un tío identificado Francisco Montoya para que lo asesore en un caso y es este último quien le reveló que tenía documentos sobre “Los Cuellos Blanco”.

“Me comenzó a llamar y enviar mensajes constantemente para reunirnos y por eso acudí a su casa y cuando llegué me dijeron que no habían los documentos, que había que imprimir. Al final no me dieron ni un documento, pero luego veo por la publicación del alcalde que me han tomado fotos”, manifestó el procurador.

El procurador negó también haber tomado el nombre del alcalde Arturo Fernández para poder acceder a esos documentos a los que, según afirmó, nunca tuvo acceso.

“Sé que el alcalde está investigando ese caso y yo no he querido interferir ni nada por el estilo”, agregó el procurador.

