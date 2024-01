La ola delictiva que golpea a La Libertad y que ya ha dejado 25 asesinatos en igual cantidad de días en enero viene causando profunda preocupación en distintos actores de la región. Todos coinciden en que la delincuencia se ha desbordado y que urgen acciones concretas para frenar esta cifra de crímenes.

Tajante

En diálogo con Correo, Robert de la Cruz Rosas, integrante de la Comisión Ordinaria de Defensa Nacional y Seguridad Ciudadana del Consejo Regional de La Libertad, lamentó que pese a los cambios que hizo en los primeros días de enero el Ministerio del Interior (Mininter) en la III Macro Región Policial La Libertad, el escenario no ha cambiado y, más bien, se ha agudizado.

“Desde que ha llegado el general [PNP, José Zavala Chumbiauca] hasta la fecha, no se está viendo ningún resultado. Esa es la verdad”, expresó.

Zavala asumió funciones a inicios de este mes y desde esos días la cifra de homicidios no se ha detenido. “Yo sé que el problema no pasa solo por un general; sin embargo, [...] yo creo que si no cumple, tendrá que irse a su casa. Se necesita gente que dé resultados”, añadió el también exregidor de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT).

Ante este escenario, De la Cruz aseguró que el alto oficial deberá presentarse este lunes, a las 9 a.m., en el Consejo Regional.

“Esto ya se desbordó y este lunes, el general deberá explicarle al Consejo Regional cuál es su plan para frenar esta situación”, manifestó.

Sin herramientas

En esa misma línea, el coronel PNP (r) Roger Torres Mendoza , exjefe policial en esta región, aseveró que Trujillo “no ha vivido nunca” un escenario como el actual. “Trujillo ya parece El Salvador, Tijuana (México). El general (Zavala) no tiene herramientas para luchar contra la inseguridad, pues para ello necesita buenos equipos tecnológicos, un buen contingente policial. buenos patrulleros”, agregó.

Torres cree que es “muy prematuro” para evaluar la gestión del general PNP; no obstante, “sí es criticable que no haya presencia policial en zonas comerciales y horas punta”.

Respuesta

Pese a la ola de asesinatos, el jefe de la III Macro Región Policial La Libertad se defendió ayer de las críticas y pidió paciencia a la población, “pues a las bandas criminales que operan 30 años en Trujillo no se les desbarata en una o en dos semanas”.