En una carretera carrozable del caserío de Inga Corral, del distrito de Cachicadán, provincia de Santiago de Chuco, fue hallado el cuerpo del empresario ligado a la minería Santos Guillermo Sánchez Vera, de 38 años. El mencionado fue secuestrado el jueves 18 y la Policía lo encontró luego de seis días, pero con signos de haber sido torturado.

Violencia total

Fueron los pobladores de Inga Corral quienes encontraron los restos de Sánchez Vera, decúbito dorsal, al promediar las 8:00 de la mañana e inmediatamente dieron aviso a los agentes policiales de la jurisdicción.

El cuerpo del empresario tenía cuatro dedos mutilados, uno de la mano derecha y tres de la izquierda. Además, presentaba un impacto de bala en la cabeza y golpes a la altura de la cintura.

Asimismo, los delincuentes utilizaron un plumón de color negro para dejarle un mensaje en el vientre, el cual fue dirigido a la familia de la víctima: “Por no pagar completo”.

Todo apuntaría a que este mensaje, al parecer, lo dejaron los criminales como una advertencia para sus siguientes víctimas. En la zona donde fue hallado el cadáver, había un charco de sangre y algodones que emplearon sus raptores.

Personal de la comisaría de Santiago de Chuco y de la Divincri realizaron el levantamiento del cadáver para ser internado en la morgue de Trujillo.

“Hoy recibimos la noticia que había aparecido el cuerpo del señor Santos Sánchez y que había sido mutilado (dedos), y también presentaba heridas por arma de fuego en la zona de la cabeza”, el general PNP José Zavala Chumbiauca, jefe de la III Macro Región Policial La Libertad.

Zavala Chumbiauca dijo que la familia no brindó la información del caso y desconoce si los familiares del empresario entraron en negociación con los raptores.

“La Policía no negocia. Nosotros hemos estado realizando el trabajo necesario para rescatar a esta persona. La familia no brindó información y desconozco si ellos han entablado una negociación con los plagiarios”, apuntó.

El jefe de la Región Policial La Libertad se refirió al mensaje que dejaron escrito en el cuerpo del empresario liberteño.

“El significado del escrito lo estamos investigando. No sabemos, si es que la familia ha negociado o si ha pagado o no ha pagado completo, según lo que dice la descripción”, sentenció.

Pagaron

Los secuestradores le habían pedido US$ 10 millones a la familia de Santos Sánchez; sin embargo, según el portal Causa Justa, se habría hecho un pago de US$ 1 millón y medio, de los US$ 4 millones que finalmente habían acordado.