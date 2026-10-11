El Ministerio de Cultura determinó la protección provisional de dos sitios arqueológicos ubicados en las regiones de Apurímac y Junín por dos años, salvo que se identifique afectación directa a los derechos colectivos de pueblos indígenas u originarios, donde el plazo máximo es de tres años, prorrogable por el periodo que corresponda previo sustento.

APURÍMAC

De acuerdo a la Resolución Directoral N.º 000265-2026-DGPA-VMPCIC/MC, se declaró la protección al sitio Markapuchungo, ubicado en el distrito de Challhuahuacho, provincia de Cotabambas.

Sustentado en un informe de inspección, el monumento arqueológico estaría siendo afectado por la presencia de terrenos arados para plantaciones de papa, además de fragmentos de cerámica prehispánica. También se constató un crecimiento informal y desmedido de infraestructura habitacional promovido por la Comunidad Campesina de Chuicuni, donde crece el Asentamiento Humano Juan Velasco Alvarado; así como pastoreo que genera daños severos e irreversibles.

Por su parte, los factores ambientales y biológicos ocasionan alteraciones físicas de las estructuras arquitectónicas.

JUNÍN

Por otro lado, mediante la Resolución Directoral N.º 000267-2026-DGPA-VMPCIC/MC, se dispuso la medida al paisaje arqueológico Chahuillo Sectores A y B, ubicado en el distrito de Sapallanga, provincia de Huancayo.

Según un informe técnico, la declaratoria responde a posibles afectaciones por agentes antrópicos. En el sector A, se evidenció la construcción de un cerco con palos de madera y alambre de púas, así como letreros de venta de terrenos, viviendas de material noble de dos pisos, remociones de tierra y huaqueos en varias áreas.

En el sector B se constataron letreros de venta de terrenos, remoción de tierra con maquinaria pesada, un acceso a la parte interna del área intangible, construcción de un cerco perimétrico de un terreno de un promedio de 200 m² con palos de madera y calaminas.