Las violentas protestas en el Centro de Lima del último sábado volvieron a colocar en el ojo de la tormenta el accionar de los efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y las desventajas que tienen para responder a los furibundos ataques de los manifestantes. Así, resulta evidente que los efectivos de la Policía Nacional sufren de muchas carencias logísticas.

Según el Reglamento General de Uniformes PNP, aprobado mediante la Resolución Directoral 075-2016-DIRGEN/EMG-PNP del 19 de julio del 2016, los agentes que participan en el control de manifestaciones deben usar el “Uniforme No. 8: FAENA”. Este consiste en camisaco, polo, pantalón, borceguíes, fornitura, correa, gorra, chompa, calcetines, capotín y casaca en el caso de tratarse de una zona de frío.

En las zonas de calor, o durante el verano, el uniforme base es el de faena, pero con camisaco de mangas cortas y un polo gris de reglamento.

Durante las manifestaciones, estas prendas deben ser complementadas con casco antidisturbios, máscara antigás, chaleco antiimpactos, bolsa táctica y vara de goma o tonfa, se lee en el reglamento de la PNP.

La desprotección en la que se encuentran los integrantes de la Policía Nacional del Perú toma especial importancia ahora que la violencia se incrementa en cada protesta.

Solo en la última que se realizó en el Centro de Lima, la Defensoría del Pueblo reportó 21 policías heridos.

El total desde el inicio de las protestas está por actualizarse pero hasta el sábado 21 de enero ya eran 580 efectivos heridos.

Adicionalmente, está el trágico caso de José Luis Soncco, el suboficial de 29 años quemado vivo dentro de su patrullero en Juliaca, Puno.

DESFASADOS

Para Remigio Hernani Meloni, general de la Policía en retiro y exministro del Interior durante el segundo gobierno de Alan García, la policía carece del equipo necesario para proteger la integridad de sus agentes por lo que están en desventaja y desactualizados frente a las instituciones policiales de otros países de la región.

“Actualmente hay cualquier cantidad de equipamiento muy evolucionado, mucho más que el que tiene el personal actual. La PNP tiene que comprar eso. El Estado tiene que dotarlo de ese equipamiento y protectores para evitar contusiones y tantos golpes que reciben los policías”, explicó el extitular del Mininter a Correo.

En esa línea, calificó de “enorme” el desfase de equipos antimotines que tiene la Policía Nacional del Perú y pidió que haya más presupuesto para esta entidad.

“La presidenta (Dina Boluarte), a través del Ministerio de Economía, puede determinar que se haga la adquisición de este material. Esos pertrechos son muy necesarios para la policía que está sufriendo los embates de estos senderistas”, puntualizó.

El general en retiro explicó que hay agentes que, a título personal, pueden hacer “ajustes” a los equipos de protección que brinda la institución, pero que el gasto es muy grande considerando los sueldos de los agentes.

“El policía no puede comprar, tiene que ser uniforme y la institución tiene que dotarlo, además es muy oneroso. Al final, algunos agentes podrían hacer un ajuste (de los equipos), pero es un gasto enorme respecto a lo que ganan”, finalizó.

DEFICIENTE

Una mirada más actual, pero igual de pesimista, sobre el equipamiento de la Policía tiene el abogado y, brevemente ministro del Interior de Pedro Castillo, Mariano González Fernández.

“Hay un problema gravísimo en toda la Policía Nacional del Perú y no solo con los que están yendo a (liberar) las carreteras: el equipamiento es deficiente”, dijo a Correo.

Bajo esa premisa, González Fernández cuestionó que el gobierno exija resultados a la PNP cuando no la dota de los pertrechos adecuados y consideró que es la gestión de Dina Boluarte la que debería “solucionar políticamente el problema y no utilizar a la fuerza pública, que es el última ratio”.

Para graficar la problemática del equipamiento, el exministro González dio a conocer que pertrechos tan necesarios para proteger a la policía como son los cascos y escudos no cumplen con los estándares mínimos de seguridad.

“La mayoría de los policías no tiene cascos apropiados, muchos de ellos no tienen viseras. Obviamente, cualquier artefacto que sea lanzado puede llegar a golpear el rostro. Los pocos escudos que hay son deteriorados, viejos en el mejor de los casos. En el peor son pequeños que no tienen la medida adecuada. Recuerde que la mayoría de los ataques a la PNP fueron por la parte baja porque los escudos no cubrían todo el cuerpo”, explicó.

Otra problemática que señaló González es la de las bombas lacrimógenas. Señaló que todos los agentes antidisturbios deberían contar al menos con al menos dos para su uso “ante cualquier eventualidad”.

“También hay un tema urgente de renovación de los equipos. Lo que hay está viejo u obsoleto y así no se le puede pedir resultados a la PNP”, acotó.

RECLAMO

Otra denuncia que hizo González Fernández a Correo es que el gobierno de Dina Boluarte sigue sin pagar el bono por estado de emergencia que le corresponde a la PNP. Esta falta de pago se inició a finales del vacado Pedro Castillo.

“Ya son 4 meses que el Gobierno no paga el bono por estado de emergencia a la policía. Con este mes se cumplen 5 meses y oh, sorpresa, en el pago que les están haciendo no viene incluido el bono y otra vez le están fallando a la policía”, aseveró.

Explicó que el bono anunciado por el premier Alberto Otárola para los policías no es nuevo, sino que ya está aprobado y presupuestado.

“Por la desidia de las autoridades no se les está pagando el bono (a los policías) y hay que hacer un pedido expreso al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para que libere los fondos”, reclamó.