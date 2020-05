La Central de Compras Públicas (Perú Compras) es la entidad designada por el Gobierno de Martín Vizcarra, para la adquisición de pruebas moleculares y rápidas para la identificación de casos del nuevo coronavirus en el país.

De acuerdo a información remitida a Correo, Perú Compras adquirió de 1′733,883 test rápidos y 350, 471 moleculares (de metodología cerrada y materiales e insumos para aquellos de metodología abierta).

PRUEBAS RÁPIDAS

Hasta la fecha Perú Compras compró más de un millón 733 mil test rápidos a tres proveedores: Nipro Medical Corporation, Multimedical Supplies SAC y Diagnostica Peruana SAC; por un valor superior a los S/ 33 millones

Las tres empresas señaladas informaron que sus equipos proceden de las empresas chinas Zhejiang Orient Gene Biotech Co. Ltd, Core Technology Co. Ltd y Celex, respectivamente.

PRUEBAS MOLECULARES

La entidad compró 185,063 unidades pruebas moleculares de metodología cerrada automatizada o semiautomatizada a proveedores como Productos Roche QFSA, Rochem Biocare del Perú SAC, Simed Perú SAC.

El equipo cerrado automatizado contempla que una cantidad de muestras se coloquen en un equipo robotizado y al cabo de un tiempo se obtenga el resultado; mientras que los productos semiautomatizados, requiere dos equipos: uno para la extracción y otra para la amplificación de la muestra, con un proceso manual intermedio. Ello, según detalló a este diario Perú Compras.

Asimismo, la institución adquirió insumos y materiales para 165,408 pruebas moleculares de metodología abierta, equipos que se procesan en los laboratorios del Instituto Nacional de Salud (INS) y regiones, mediante la aplicación de un protocolo aprobado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

De acuerdo a la información remitida a este medio, se destinaron más de S/ 35 millones para compra de estos insumos y equipamiento complementario a proveedores como Inmunochem SAC, Merck Peruana SA, Belomed SRL,

Biodiz SAC, Medical Insight SAC, Teccios SAC, Biosix Import SAC, Gen Lab del Perú SAC, P&E Soluciones Industriales SAC, Medio Ambiente Salud y Educación Representaciones SAC, Laboratory Supply SAC, Merck Peruana SA, Medical Insight SAC, Gen Lab del Perú SAC, entre otros.

