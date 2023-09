Dionisia Herrera, una madre de 43 años, y su hijo de 12 comparten algo más que un vínculo familiar. Ambos actualmente cursan el segundo grado de secundaria. Dionisia es estudiante del programa “Grandes”, impulsado por la asociación sin fines de lucro, Enseña Perú y la DVV International Perú. Se trata de un programa de Educación Básica Alternativa (EBA) que tiene como objetivo permitir a estudiantes jóvenes y adultos de distintas comunidades del departamento de Amazonas culminar su etapa de estudios escolares regulares.

En el marco de la Semana Internacional de los Estudiantes Adultos, cobra una especial importancia el trabajo de este proyecto y es que los indicadores más recientes del Ministerio de Educación (Minedu), estiman que más del 50% de los jóvenes entre 15 y 29 años posee una educación escolar incompleta y sólo 3 de cada 100 cuentan con estudios superiores.

“A través de una combinación de estrategias pedagógicas adaptadas, apoyo emocional y recursos educativos personalizados, ‘Grandes’ busca empoderar no solo a los adultos estudiantes en la región de Amazonas, sino también brindar acompañamiento pedagógico a los docentes para que puedan fortalecer sus propias competencias. Además, trabajamos de la mano de autoridades, con quienes instalamos mesas de trabajo donde líderes comunitarios y representantes de instituciones públicas buscan soluciones a los principales problemas del sistema educativo local”, comentó Lucy Vallejos, líder del Proyecto Grandes de Enseña Perú.

“Grandes” trabaja el aprendizaje comprendiendo el entorno e historia de cada uno de sus alumnos, contextualizando sus necesidades, intereses y realidad sociocultural, bajo un enfoque por competencias. Igualmente, busca promover entre sus alumnos ambientes de participación activa para desplegar sus habilidades socioemocionales, de emprendimiento y de liderazgo.

De esta manera, el proyecto recoge historias inspiradoras, como la de Dionisia Herrera, en esta oportunidad ella cuenta con orgullo cómo es que ahora disfruta más con su hijo, hacen tareas juntos y comparten conocimientos con lo aprendido en cada clase.

“Yo no tuve la oportunidad de estudiar en mi adolescencia, pues mi economía no me lo permitió. Estoy muy agradecida y feliz con el proyecto, por apoyarme para poder culminar mis estudios. Estoy poniendo mucho esfuerzo y empeño, para cumplir con las clases, las tareas y los compromisos de la casa. Siento que fue un acto valiente volver a estudiar a esta edad. Al graduarme, espero poder encontrar un trabajo para ayudar en la economía de mi familia, ya que anteriormente no me han contratado por no tener certificado de secundaria”, cuenta Dionisia, estudiante de 43 años del programa Grandes.

Cabe destacar que este proyecto se lleva a cabo desde el 2020, gracias a la articulación de Enseña Perú junto a los Centros de Educación Básica Alternativa (CEBA)de Pedro Ruiz y Luya, las Unidades de Gestión Pedagógica (UGEL), Municipalidades, Ruralia y la Dirección Regional de Educación Amazonas y la participación de jóvenes y adultos entre los 18 y 59 años.