Paulo Caiña Salinas, sobrino de Mamerto Salinas (61), denunció que los restos de su tío fueron entregados a la Universidad Nacional de Ucayali sin autorización familiar, impidiendo que la familia realizara los ritos funerarios correspondientes.

El hombre, fallecido el 28 de marzo, vivía solo en Pucallpa y su cuerpo fue encontrado sin vida cerca de la zona portuaria.

Según relató Caiña a RPP, viajó desde Requena (Loreto) para reclamar el cuerpo, pero al llegar a la morgue local le informaron que ya había sido donado a la universidad para fines académicos.

“Familia no tenemos acá en Pucallpa, nadie ha reclamado, nadie se ha apersonado, y es por eso que medicina legal hace la donación a la universidad”, explicó.

Mamerto Salinas, natural de Iquitos, llevaba cinco años viviendo en Pucallpa en condición de aislamiento familiar. Su cuerpo permaneció en la morgue desde el 28 de marzo hasta el 1 de abril, cuando las autoridades procedieron a su entrega a la universidad al considerar que no tenía reclamantes. Sin embargo, su sobrino insiste en que, de haber sido contactado, habría gestionado el traslado para darle sepultura.

El Ministerio Público aplicó el protocolo para cadáveres no reclamados, que establece que, tras cinco días sin que alguien los reclame, pueden ser destinados a instituciones educativas. No obstante, la familia exige una explicación por la falta de comunicación, ya que Salinas no carecía de parientes, señaló Infobae.