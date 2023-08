Un estudio de Ipsos elaborado en 2022 que analizó el valor en el mercado de 75 fármacos en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México y Perú, señala que los peruanos acceden a medicamentos con precios 66% más bajos al promedio de países de América Latina.

La lista final reúne 75 medicamentos por ser de mayor consumo en las familias e incluye 17 de los 34 medicamentos genéricos que, según la ley, son indispensables en toda botica y/o farmacia. El trabajo de campo se realizó entre el 19 de enero y el 1 de febrero del 2022, y se aisló el efecto por tipo de cambio, a través de un análisis de paridad del poder adquisitivo.

Al respecto, Elizabeth Cavero, gerente general de la Asociación Nacional de Cadenas de Boticas (ANACAB), destacó los esfuerzos que las cadenas realizan para mejorar su eficiencia en beneficio de la población.

Para Cavero, la percepción de que los medicamentos son caros es un mito y se debe, principalmente, a la poca accesibilidad que los pacientes encuentran en el principal proveedor de medicamentos, que es el Estado.

“Si yo tengo el derecho a recibir medicinas gratis de parte del Estado como parte de mi tratamiento por estar afiliado al Seguro Integral de Salud (SIS) o a Essalud, cualquier precio que me vea forzado a pagar me va a parecer alto. Sin embargo, el estudio demuestra que no lo son. Estudios similares hechos en otros países llegan a la misma conclusión: Perú tiene precios competitivos y entre los más bajos de Latinoamérica”, explicó la gerente de ANACAB.