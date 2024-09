El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, se pronunció sobre los incendios forestales que afectan a varias regiones del país, asimismo, cuestionó que no se haya pedido ayuda internacional.

“Con un incendio forestal como el que tenemos, debemos pedir ayuda internacional. Es una catástrofe”, manifestó en declaraciones a la prensa.

Además, el burgomaestre afirmó que el gobierno de Dina Boluarte no tiene la voluntad política para enfrentar la inseguridad ciudadana, ya que en lugar de tomar atención a dicha problemática, prioriza entregar más dinero a Petroperú.

López Aliaga señaló que su gestión está entregando la siguiente semana 600 motocicletas a la Policía Nacional, y a fines de este año serán 4000 más. Por otro lado, planea instalar 100 mil cámaras de seguridad en Lima.

“La plata para seguridad ciudadana debe ser número uno. La bancada de Renovación Popular va a ir a eso, no vamos a aprobar nada que no vaya a seguridad ciudadana primero. No hay acción. Hay que invertir en seguridad ciudadana, reactivación del país y los incendios forestales”, refirió.

“No es chamba municipal. Pero ante la inacción del Estado, tenemos que hacerlo nosotros, porque es un peligro muy grave”, expresó.

