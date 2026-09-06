El Ministerio de Cultura otorgó la distinción de Personalidad Meritoria de la Cultura a cuatro artistas populares, en reconocimiento a sus trayectorias en la preservación y difusión de tradiciones musicales, danzas y arte plástico del país.

“LEOLICHA”, MEDIO SIGLO DE WAQRA PUKU

Mediante la Resolución Ministerial n.º 000319-2026-MC se hizo la distinción a Juan Poccorpachi Flores por su trayectoria de cinco décadas en la tradición torilera como intérprete de waqra puku, así como su destacada contribución a la transmisión de la música tradicional andina, principalmente en los ámbitos de Ayacucho y Lima.

Juan Poccorpachi es conocido como “Leolicha”, ejecutante del waqrapuku, quien continúa perfeccionando su técnica mediante la práctica constante y el acompañamiento de músicos experimentados. Según el documento, su formación fue basada en la transmisión oral, la observación y la experiencia directa en distintas celebraciones andinas. Además, se reconoce que ha participado en producciones musicales como Conjunto Toril de Sihue, Proyecto Toril, Maestro Legendario de Corneta Waqra Puku, Toril y Conjunto Toril.

DANZA DE LAS TIJERAS

Mediante la Resolución Ministerial Nº 000321-2026-MC se reconoció a Oswaldo Machuca Ichpas por su trayectoria como portador y transmisor de los saberes tradicionales, mediante la enseñanza y práctica de las técnicas, repertorios, pruebas rituales, significados y valores de la Danza de las Tijeras.

Refiere que Oswaldo Machuca, conocido como “Internacional Condenado”, inició en esta danza en la década de los setenta y cuenta con más de 40 años de labor ininterrumpida en certámenes, festividades y eventos de difusión de dicha expresión cultural. Además, en la década de los ochenta, se destaca su participación en festividades comunales y concursos locales y regionales de Huancavelica, en la que recibió formación del maestro Simeón Ortiz de Yauli y el apoyo del destacado joven músico José Raymundo de Acobamba.

HUAYNO CON ARPA

A través de la Resolución Ministerial Nº 000322-2026-MC se otorgó la distinción a Fermina Gonzales Claros, conocida artísticamente como “Mina Gonzales”, por su trayectoria como intérprete, así como por su aporte a la difusión, consolidación y puesta en valor del huayno con arpa y de la música popular andina peruana.

El documento sostiene que ha participado activamente en diversos espacios y escenarios destinados a la transmisión, promoción y puesta en valor de las expresiones musicales tradicionales y populares del país.

ARTE PLÁSTICO PARA PASCO

La Resolución Ministerial Nº 000323-2026-MC brinda la distinción a Fausto Prado Pacheco por su trayectoria de más de tres décadas en las artes plásticas y su aporte a la preservación, difusión y fortalecimiento de la cultura andina y la identidad cultural de la región Pasco.

Sus obras están vinculadas a la identidad cultural andina, la vida rural, la minería y la historia local. Asimismo, su producción artística, compuesta por más de 30 obras, revela una línea temática coherente orientada a la representación de la cultura serrana.