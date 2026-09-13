Un total de 1238 policías recibieron la Medalla al Defensor de la Democracia, en el marco del reconocimiento y la preservación de la memoria de los efectivos de la PNP que enfrentaron al terrorismo y contribuyeron a la defensa del sistema democrático y la pacificación del país.

En la distinción participó el Ministerio del Interior (Mininter) y de ese total, 1147 la recibieron mediante procesos en los que intervino la Defensoría del Policía, organismo perteneciente al Mininter e integrante del Comité Evaluador del Consejo de la Condecoración Medalla al Defensor de la Democracia.

Como parte de las acciones de la Defensoría del Policía, se llevó a cabo la revisión y evaluación de expedientes correspondientes a personal policial en actividad y en situación de retiro que prestó servicio durante la lucha contra el terrorismo.

CASOS

Uno de los reconocimientos más resaltantes fue el entregado al general PNP (r) Benedicto Jiménez Bacca, líder del Grupo Especial de Inteligencia (GEIN), y recibió la Medalla al Defensor de la Democracia en el grado de Gran Cruz por su participación en la lucha contra el terrorismo.

Jiménez estuvo al frente de una de las operaciones de inteligencia más importantes en la historia reciente del Perú: la captura del líder terrorista Abimael Guzmán, ocurrida el 12 de septiembre de 1992, hecho que marcó un antes y un después en la lucha contra Sendero Luminoso.

Por ello, al cumplirse 34 años de dicha captura, el director general de la Defensoría del Policía, Máximo Gustavo Ramírez de la Cruz, asistió el 12 de septiembre a la ceremonia “12-S: La Captura del Siglo”, en homenaje a quienes lucharon contra el terrorismo y a sus víctimas.

Al evento asistieron viudas, familiares y víctimas del terrorismo, además de autoridades, efectivos policiales y representantes de organizaciones ligadas a la defensa de la democracia. También participaron el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez; la senadora Martha Moyano; el viceministro de Derechos Humanos, Gonzalo Muñoz; integrantes de la Policía Nacional; así como representantes de la Federación Nacional de Víctimas del Terrorismo (Fenavit), el Colectivo Ciudadano 12S y otras organizaciones.