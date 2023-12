El alcalde de Trujillo, Arturo Fernández Bazán, se va quedando cada vez más solo. Uno de los funcionarios que parecía lo acompañaría hasta el final optó por renunciar hoy al cargo.

Se trata del gerente general, Jesús Velásquez Reyna, quien en declaraciones a N60 dijo que tomó la decisión de alejarse de tan importante cargo por temas netamente personales.

“A las 8:12 a.m. de hoy he presentado mi renuncia. La gestión del docto es transparencia es algo que no he podido encontrar en ningún otro lado. Es una gestión excelente, que la verdad está combatiendo la delincuencia”, afirmó.

Motivos

Jesús Velásquez insistió en sostener que son motivos personales los que lo han impulsado a tomar la decisión de renunciar, pues hace un mes nació su hija y la carga laboral no era compatible con su carga familiar. “En estas fechas es un poco complicado y esos son los motivos para retirarme. Pero la gestión del doctor es ejemplar”, recalcó.

Con relación a los cuestionamientos a su designación, pues la Contraloría General de la República emitió un informe que no reunía el perfil para el cargo y que presuntamente presentó documentos falsos, pues anexó en su legajo certificados de empresas en las que no laboró.

“Yo estoy tranquilo, porque sí he laborado en esos lugares. Las empresas dicen que no y yo digo que sí he trabajado, es una contracción entre ambos y tomaré las atribuciones, les falta criterio a esos empresarios. Eso me sorprendió y seguiré por la vía legal, porque nadie pueden dañar mi imagen”, manifestó.

Cabe indicar que hace un mes, los regidores de la MPT pidieron a Procuraría que denuncie por designación ilegal de cargo al alcalde Arturo Fernández y al gerente Jesús Velásquez por aceptación.

Cesado

Trascendió que fue el alcalde el que cesó del cargo a Jesús Velásquez, pero este dijo que fue un error administrativa que se corrigió y aceptaron su renuncia.

Caso “Makanaky”

Jesús Velásquez dijo que la designación del personaje denominado “Makanaky” en la gerencia de Educación, Cultura y Deporte, es falso y fue creado por páginas falsas que solo quieren dañar la gestión.