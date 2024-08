La empresa minera Aruntani SAC emitió un comunicado, ayer 1 de agosto, luego de que el Gobierno Central emitiera el decreto supremo que declara en estado de emergencia varios distritos de Islay (Arequipa) y Moquegua, por la contaminación de los ríos Tambo y Coralaque.

En el comunicado, la compañía, que fue señalada por autoridades de ser la responsable de la contaminación de los caudales; sostuvo que el daño se generó por causas naturales.

“En cuanto a la contaminación del río Titire, que se le pretende atribuir a Aruntani SAC, la empresa se remite a los resultados de los diversos estudios e informes realizados, tanto por organismos públicos como por empresas privadas especializadas, en los que se señala que dicha contaminación es generada por causas naturales atribuibles a la(s) características geológicas de la zona, cuyo efecto es acentuado por la presencia de más de 40 fuentes termales distribuidas a lo largo del río Titire, a partir del centro poblado del mismo nombre y en dirección a la cuenca del Coralaque”, se lee.

Así también, Aruntani saludó el anuncio del premier Gustavo Adrianzén, sobre los estudios para determinar el origen de la presunta contaminación de las aguas de los ríos señalados.

Sin embargo, en recientes declaraciones, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero Campos, señaló que respecto al tema de remediación ambiental, ante esta contaminación generada por actividad minera en la zona de impacto, que será el Ministerio de Energía y Minas el ente que deba brindar los detalles sobre el cierre total de la unidad minera Tucari, de la empresa Aruntani, la que sería la principal fuente de contaminación de la cuenca.

Al respecto, Aruntani SAC, saludó lo señalado por el ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, durante una visita a la zona, que se busca “el cierre definitivo e integral de la unidad minera Florencia Tucari”.

La empresa precisó que es una obligación legal contraída por el Dirección General de Minería (DGM) del Ministerio de Energía y Minas (MINEM) en setiembre del año 2019, luego de que esta Dirección General ejecutase la fianza constituida por Aruntani SAC para garantizar el plan de cierre de mina (PCM), aprobado por el propio ministerio.

Según el artículo 61° del Reglamento de la Ley de Cierre de Minas, estipula que ejecutada la fianza constituida para garantizar el plan de cierre de mina, la DGM encarga a una empresa especializada la ejecución de dichas actividades.

Aruntani precisó que dicho encargo, se dio recién, el 30 de diciembre del año 2022, mediante el Decreto Supremo N° 020-2022-EM, que en su artículo primero encarga a Activos Mineros SAC (AMSAC), “la ejecución de los Planes de Cierre de Minas de las unidades mineras Florencia Tucari (y) Arasi.”

“Sin embargo, es necesario indicar que, a pesar de la ejecución de la fianza en el año 2019, y que mediante la Resolución Ministerial N° 468-2022-MINEM/DGM, el MINEM transfirió 20 millones de soles a la empresa AMSAC, “para la ejecución de los planes de cierre de las minas Florencia Tucari (y) Arasi”, hasta el momento sigue siendo un pendiente, que entendemos, busca ser subsanado con el compromiso del Gobierno por lograr el cierre integral de la unidad minera Florencia Tucari”, refirió.

Así también, resaltó que las unidades mineras de Aruntani no producen. “En estos últimos cinco años, Aruntani SAC, ante la pasividad de AMSAC ha procurado ejecutar no solo el cierre de la unidad minera, punto negado por los organismos que regulan su actividad, sino que asumió el manejo y monitoreo ambiental de todas sus unidades mineras a un costo de 75 millones de dólares (incluyendo las garantías ejecutadas por la DGM), a pesar de que, desde el mes de junio del 2019, las unidades mineras de Aruntani SAC no producen ni una sola onza de mineral. Dicho monto pudo haber servido para el proceso de cierre integral de las unidades mineras de la empresa”, explicó.

