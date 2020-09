La ministra de la Mujer, Rosario Sasieta, pidió una reunión al presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, para tratar casos de feminicidios y de violencia contra la mujer que no reciben una atención adecuada por parte de la justicia.

“Voy a permitirme a hacer un respetuoso y sentido llamado al presidente del Poder Judicial. Le propongo una reunión, usted y yo. Saquemos esto adelante, dejemos que estas mujeres puedan descansar, puedan decir que ya terminó su calvario . Pongámonos de acuerdo, doctor, conversemos. Voy a ir a entregarle la lista para ver qué podemos hacer, usted representa un poder del Estado, soy parte del Ejecutivo, hagamos cosas en favor de la ciudadanía”, fue el llamado de la ministra en Canal N.

Esto se da luego de que Sasieta haya recibido a familiares de mujeres asesinadas y violentadas que claman una condena justa contra los culpables. La ministra anunció que formará un equipo de trabajo para apoyar a los deudos.

Rosario Sasieta pide una reunión a José Luis Lecaros para tratar casos de feminicidios y violencia

“Nosotros no teníamos una cita concertada. Mi agenda está sumamente apretada, pero me enteré que había un colectivo que no tenía ningún derecho a esperar porque sus hijas, sus hermanas han sido asesinadas. Por eso estoy aquí, he escuchado estas seis historias que nunca debieron ocurrir”, expresó la titular de la mencionada cartera.

Testimonio de un caso

Sheyla Torres fue víctima de feminicidio y su madre pide que el asesino reciba una condena justa, por lo que se reunió con la ministra de la Mujer.

“Fue degollada, violada y asesinada en mi propia casa. Al hombre solo lo han condenado 15 años, exigimos justicia para todos los casos de feminicidio, que reabran el caso”, indicó.

VIDEO RECOMENDADO

Alcalde de Moche se rehúsa a obedecer ordenes de la policía

Alcalde de Moche se rehúsa a obedecer ordenes de la policía (Video: Municipalidad de Moche)