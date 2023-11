En agosto de este año, el Ministerio de Desarrollo Agrario difundió el cronograma de la licitación de Gobierno a Gobierno para la reanudación de los trabajos en la presa Palo Redondo de la Tercera Etapa del Proyecto Especial Chavimochic y otras obras correspondientes a la fase 1, como el sifón de Virú. Para ello, el contrato con el gobierno ganador debería suscribirse como máximo hasta el 28 de noviembre. En ese sentido, el presidente de la Cámara de Comercio de La Libertad, Alfonso Medrano, afirmó que la expectativa en la licitación se mantiene y que existe el compromiso de retomar sí o sí las obras el próximo año.

Más detalles

En entrevista con Correo, Medrano aseguró que dialogó personalmente con la ministra de Desarrollo Agrario, Jennifer Contreras Álvarez, y le confirmó el reinicio de las obras.

“Hablé con la ministra Jennifer Contreras en la CADE realizada en Urubamba, Cusco. Me señaló que Países Bajos estaba más interesado, pero que si no iba Países Bajo, el Gobierno lo hará por obra pública - privada. Esa es la información que me han confirmado”, indicó.

Solo Países Bajos y Canadá mostraron su interés por ser parte de este proceso de licitación internacional. Finalmente, el representante del gremio empresarial mencionó que esperarán hasta la próxima semana para conocer el desenlace de este concurso.

“Hay que esperar hasta el 30 de noviembre, porque si no se da hasta ese día, el Gobierno ya tomará la decisión de convocar probablemente a una subasta internacional”, indicó.

La salida

El gobernador regional, César Acuña Peralta, firmó en junio de este año una adenda con la entonces ministra de Desarrollo Agrario, Nelly Paredes, para la culminación del Canal Madre del Proyecto. Desde ese fecha, solo queda esperar.