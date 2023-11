El alcalde de Trujillo, Arturo Fernández Bazán, fue borrado de los registros de la agrupación política nacional Somos Perú, fundada en 1997 por Alberto Andrade y liderada en la actualidad por Rosa Patricia Li Sotelo. En entrevista con Diario Correo, el dirigente regional de este partido, Wilmar Moreno Fuentes, sostuvo que, definitivamente, Fernández, fue un error.

¿Somos Perú ha marcado distancia de la gestión de Arturo Fernández? Sí, desde el inicio de la gestión de Arturo Fernández, Somos Perú, como organización política, marcó una distancia de los exabruptos, de la actitud y de una falta de respeto a la institucionalidad. Somos una organización que cree mucho en el Estado de derecho, el respeto mutuo y las buenas costumbres; creemos que Arturo Fernández no ha tenido los méritos suficientes para articular.

Había un proceso de exclusión contra Arturo Fernández. ¿Cuál fue el desenlace? Así es. Se inició un proceso de expulsión, pero Arturo Fernández creyó conveniente solicitar su renuncia y así se ha hecho. Entonces, él ha quedado apartado de los registros de la organización política en su condición de afiliado. Es decir, él ya no es más militante ni afiliado al Partido Democrático Somos Perú y tampoco nos representa.

¿Fue un error creer en Arturo Fernández? Sí, fue un error, así lo hemos reconocido. Sin embargo, en un Estado de derecho y en una democracia, los errores se subsanan. El concejo municipal no es de una sola persona, no es el alcalde. Está compuesto por 15 regidores más un alcalde. La máxima autoridad es el concejo municipal y creemos que se puede subsanar. Eso sí, mi llamado de atención al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para que le dé celeridad a la suspensión y la vacancia.

¿Esta situación dividió a Somos Perú en Trujillo? Digamos que Somos Perú, como organización política, está por encima de todo esto. Nosotros somos una organización que tiene afiliados, que tiene estatutos, que tiene normas, reglamentos y nos guiamos por una jerarquía. Ahora Somos Perú está ingresando a un proceso de elecciones internas y se van a renovar sus comités ejecutivos distritales, provinciales y regionales. Creemos que en base a eso vamos a poder ordenar muy bien la casa para que afrontemos con éxito los procesos que se vienen.

La excandidata y dirigente de Somos Perú Gabriela Lozada fue la que más apoyo le dio a Arturo Fernández. La he visto apoyándolo, pero seguramente a título personal. Sin embargo, luego de la renuncia de Arturo Fernández, ya no la he visto exponiéndose públicamente a favor de él. En todo caso, si lo hiciera, sería a título personal, no a título del partido.

¿Qué espera Somos Perú del proceso de suspensión? Nosotros esperamos que el JNE actúe conforme a sus atribuciones y competencias, y rápidamente pueda retirarle las credenciales porque Arturo Fernández tiene una sentencia condenatoria. Él se buscó esta sentencia, y el Jurado tendrá que otorgarle las credenciales al primer regidor Mario Reyna. Tenemos plena confianza en que él sabrá articular para que la ciudad de Trujillo pueda reorientarse.

Mario Reyna se afilió a Somos Perú. ¿pero no les preocupa ese vínculo que tiene con APP que, incluso, Arturo Fernández ha señalado en más de una oportunidad? No. Incluso Arturo Fernández fue representante de APP cuando postuló a la Alcaldía de Moche. No es un límite, creo que tiene todo el derecho de pertenecer a una organización política diferente.

¿Qué balance hacen de los nueve regidores de Somos Perú en el concejo de Trujillo? Ellos se han constituido en regidores de fiscalización y Arturo Fernández no les ha permitido desenvolverse.